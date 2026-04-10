Прокуратура отреагировала на "ликвидацию" строителями дороги к школе

Происшествия

Прокуратура отреагировала на "ликвидацию" строителями дороги к школе

САМАРА.10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Строительство спортивного объекта стало причиной обеспокоенности жителей Советского района Самары.

Фото: предоставлено автором

Жителям строящийся стадион помешал, во-первых, тем, что самосвалы разбили дорогу, которая ведет к школе 176 и, по мнению родителей, угрожают жизни идущих на учебу детей. Во-вторых, родители отмечают, что раньше тут был бесплатный стадион, а теперь будет коммерческий спортобъект.

Родители учащихся назвали сложившееся положение дел настоящим беспределом. Они начали обращаться к блогерам и в надзорные инстанции с жалобами.

"Жители квартала возмущены беспределом, которой начался вокруг школы 176. Забрали у детей два стадиона, где играли и занимались спортом дети всего квартала т. к. больше аналогичного пространства у нас нет. Теперь построят платный — закрытый стадион для занятий на коммерческой основе", — пишут в жалобах родители.

Также местные жители говорят, что на стройплощадку не сделали отдельный въезд для потока 50-тонных грузовиков.

"Если строят — почему на таком объекте стройка с нарушениями безопасности идет, 50-тонные самосвалы в толпе детей разворачиваются и всем сигналят пугая даже взрослых", — пишет один из жителей.

Корреспондент Волга Ньюс связался со строительной компанией ООО "Бэст", которая и возводит стадион. Представитель компании рассказал, что сегодня уже давал пояснения в прокуратуре. Согласно его позиции, дорога была очень старая и "ее не делали с советских времен", а в разбитом состоянии она всего день. При этом, по его словам, стадион строится по частно-государственному партнерству за счет бизнесменов. Уроки физкультуры на стадионе днем обещают сделать бесплатными, а платными — только занятия вечером.

Портал "Волга Ньюс" направил запрос в правительство Самарской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

