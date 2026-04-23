Строительство моста около Спиридоновки отложили до 2032 года

Мост через реку Самару в районе Спиридоновки планируют построить в 2032-2033 годах. Такие данные содержатся в перечне мостов и путепроводов, которые планируется модернизировать в Самарской области. Перечень утвержден распоряжением правительства региона 22 апреля.

Напомним, в этом месте находился построенный хозспособом мост из металлических опор и деревянных шпал, стянутых листами железа. Весной 2021 г. его снесло паводком.

В 2024 г. местным жителям обещали восстановить переправу в 2025 году.

Согласно опубликованному распоряжению правительства, мост и дороги к нему планируется строить по проекту, разработанному еще в 2017 году. Стоимость строительства оценивается в 2 млрд рублей.

Ранее необходимость моста обосновывалась необходимостью повысить транспортную доступность Кинельского и Волжского районов (сейчас ближайшие мосты через Самарку находятся в Алексеевке и Богатом), а также снизить перепробег и загрузку трассы Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград.