Понтонный мост между селами Бобровка и Спиридоновка будет восстановлен в 2025 году

В субботу, 22 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на обращения жителей сразу трех районов: Кинельского, Богатовского, Волжского. Люди обратили внимание руководителя региона на разрушенный понтонный мост между двумя сельскими территориями — Бобровкой и Спиридоновкой.

Объект разрушен более трех лет. Весной 2021 года он не выдержал ледового затора. Если понтонный мост восстановить, люди существенно сократят время в пути до областной столицы. Особенно актуальна проблема для населения села Домашка — оно буквально отрезано от других поселений Кинельского района.

"Эта переправа очень нужна для людей сразу трех районов, она позволит разгрузить Зубчаниновское шоссе Самары, потому что у наших жителей будет возможность добираться через Кировский мост", — отметил глава Кинельского района Юрий Жидков.

"Мы вас здесь поддержим. Проектирование начнем уже сейчас. А в следующем году будем создавать переправу. Сделаем ее безопасной, но при этом конструктивно максимально легкой, чтобы люди быстрее получили возможность нормально перемещаться. Но для этого вам и дорогу нужно поправить. Разбирайтесь с минтрансом области", — поручил местным властям Вячеслав Федорищев. Он также отметил необходимость проведения ревизии всех мостов через малые реки Кинельского района, с тем, чтобы в ближайшей перспективе привести их в надлежащее эксплуатационное состояние. "Это, прежде всего, вопрос безопасности, нельзя ждать трагедий. Поэтому аудит проводим", — заключил врио губернатора.