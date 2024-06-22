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Понтонный мост между селами Бобровка и Спиридоновка будет восстановлен в 2025 году Врио губернатора обсудил перспективы развития с сельхозпредприятиями Кинельского района Вячеслав Федорищев проверил ход строительства жилья в Кинеле Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориальному комплексу семье Володичкиных В Самарской области перестанут оплачивать за мусор с квадратного метра

Губернатор Власть и политика

Понтонный мост между селами Бобровка и Спиридоновка будет восстановлен в 2025 году

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 22 июня, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на обращения жителей сразу трех районов: Кинельского, Богатовского, Волжского. Люди обратили внимание руководителя региона на разрушенный понтонный мост между двумя сельскими территориями — Бобровкой и Спиридоновкой.

Фото: Юлия Рубцова (информационное агентство СОВА sovainfo.ru)

Объект разрушен более трех лет. Весной 2021 года он не выдержал ледового затора. Если понтонный мост восстановить, люди существенно сократят время в пути до областной столицы. Особенно актуальна проблема для населения села Домашка — оно буквально отрезано от других поселений Кинельского района.

"Эта переправа очень нужна для людей сразу трех районов, она позволит разгрузить Зубчаниновское шоссе Самары, потому что у наших жителей будет возможность добираться через Кировский мост", — отметил глава Кинельского района Юрий Жидков.

"Мы вас здесь поддержим. Проектирование начнем уже сейчас. А в следующем году будем создавать переправу. Сделаем ее безопасной, но при этом конструктивно максимально легкой, чтобы люди быстрее получили возможность нормально перемещаться. Но для этого вам и дорогу нужно поправить. Разбирайтесь с минтрансом области", — поручил местным властям Вячеслав Федорищев. Он также отметил необходимость проведения ревизии всех мостов через малые реки Кинельского района, с тем, чтобы в ближайшей перспективе привести их в надлежащее эксплуатационное состояние. "Это, прежде всего, вопрос безопасности, нельзя ждать трагедий. Поэтому аудит проводим", — заключил врио губернатора.

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