Строительство моста через Самарку в районе Спиридоновки обойдется в 1 млрд рублей

В Самарской области через реку Самару в районе поселка Спиридоновка планируется построить новый мост протяженностью 401,9 м.

Напомним, около Спиридоновки ранее находился ветхий мост из деревянных шпал, стянутых металлическими листами, который был построен хозспособом. В прошлом году мост снесло паводком.

Проектную документацию минтранс уже заказывал в 2017 году.

Стоимость объекта составляет около 1 млрд руб. и строительство может быть выполнено при выделении средств из федерального бюджета.