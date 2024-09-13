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Дорожное строительство Транспорт и связь

Через реку Самару построят еще один мост за 3 млрд рублей

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области запланировал строительство нового моста. Его протянут над рекой Самарой на границе Кинельского и Волжского районов. Об этом говорится в проекте постановления регионального правительства.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

"Мост построят на дороге Кинель — Богатое — Спиридоновка — Домашка — Самара — Оренбург. Он позволит восстановить связь населенных пунктов на прилегающей территории, нарушенной из-за разрушения построенного хозспособом искусственного сооружения через реку Самара, и в случае выхода из эксплуатации моста около сел Алексеевка, Богатое и Борское", — говорится в документе.

Также за счет строительства объекта рассчитывают стимулировать более эффективное функционирование дороги, повысить транспортную доступность Кинельского и Волжского районов, снизить перепробег и загрузку трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.

В 2024–2025 гг. минтранс запланировал разработку проектной документации с объемами финансирования по 600 тыс. руб. ежегодно. Предельную стоимость строительства сейчас оценивают в 3 млрд рублей.

Подготовка уже началась. Минтранс заказал проект планировки территории. В документах уточнялось, что новый мост построят в районе села Спиридоновка. Здесь ранее находился ветхий мост, который в 2021 г. снесло паводком.

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