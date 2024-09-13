Через реку Самару построят еще один мост за 3 млрд рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области запланировал строительство нового моста. Его протянут над рекой Самарой на границе Кинельского и Волжского районов. Об этом говорится в проекте постановления регионального правительства.
"Мост построят на дороге Кинель — Богатое — Спиридоновка — Домашка — Самара — Оренбург. Он позволит восстановить связь населенных пунктов на прилегающей территории, нарушенной из-за разрушения построенного хозспособом искусственного сооружения через реку Самара, и в случае выхода из эксплуатации моста около сел Алексеевка, Богатое и Борское", — говорится в документе.
Также за счет строительства объекта рассчитывают стимулировать более эффективное функционирование дороги, повысить транспортную доступность Кинельского и Волжского районов, снизить перепробег и загрузку трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.
В 2024–2025 гг. минтранс запланировал разработку проектной документации с объемами финансирования по 600 тыс. руб. ежегодно. Предельную стоимость строительства сейчас оценивают в 3 млрд рублей.
Подготовка уже началась. Минтранс заказал проект планировки территории. В документах уточнялось, что новый мост построят в районе села Спиридоновка. Здесь ранее находился ветхий мост, который в 2021 г. снесло паводком.
Последние комментарии
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.