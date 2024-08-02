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Дорожное строительство Транспорт и связь

Минтранс региона распланирует территорию под мост в Спиридоновке

САМАРА. 2 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Минитерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подготовит проект планировки территории для строительства моста через р. Самару около с. Спиридоновка Волжского района. Соответствующие приказ ведомства опубликован на сайте областного правительства.

В документе указывается на необходимость использовать инженерные изыскания, выполненные ООО "ПКБ "Перспектива". Эта компания выигрывала торги на проектирование моста еще в 2017 году.

Напомним, около Спиридоновки ранее находился ветхий мост из деревянных шпал, стянутых металлическими листами, построенный хозспособом. По нему можно было попасть с трассы Кинель - Богатое на автодорогу Спиридоновка - Домашка, что для многих существенно сокращало время пути по сравнению с проездом по мостам около Алексеевки или Богатого.

В 2021 г. мост снесло паводком. В 2022 г. стоимость строительства нового моста с подъездами оценивалась в 1 млрд рублей.

В этом году жители Кинельского, Богатовского и Волжского района обращались с просьбой о строительстве моста к врио губернатора Вячеславу Федорищеву. Он поручил восстановить мост в 2025 году.

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