Минтранс региона распланирует территорию под мост в Спиридоновке

Минитерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области подготовит проект планировки территории для строительства моста через р. Самару около с. Спиридоновка Волжского района. Соответствующие приказ ведомства опубликован на сайте областного правительства.
В документе указывается на необходимость использовать инженерные изыскания, выполненные ООО "ПКБ "Перспектива". Эта компания выигрывала торги на проектирование моста еще в 2017 году.
Напомним, около Спиридоновки ранее находился ветхий мост из деревянных шпал, стянутых металлическими листами, построенный хозспособом. По нему можно было попасть с трассы Кинель - Богатое на автодорогу Спиридоновка - Домашка, что для многих существенно сокращало время пути по сравнению с проездом по мостам около Алексеевки или Богатого.
В 2021 г. мост снесло паводком. В 2022 г. стоимость строительства нового моста с подъездами оценивалась в 1 млрд рублей.
В этом году жители Кинельского, Богатовского и Волжского района обращались с просьбой о строительстве моста к врио губернатора Вячеславу Федорищеву. Он поручил восстановить мост в 2025 году.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...