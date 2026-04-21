В Самарской области проходит "Неделя БезОпасности"

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области с 20 по 24 апреля проходит Всероссийская просветительская акция "Неделя БезОпасности", организованная в рамках национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина с 2025 года. Акция объединила все муниципалитеты региона. Мероприятия проходят на базе домов молодежных и образовательных организаций Самарской области. Их задача — простым и понятным языком говорить с молодежью о личной и общественной безопасности, о современных рисках и о том, как им противостоять. Регистрация на мероприятия проходит на сайте ФГАИС "Молодежь России".

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

"Профилактика негативных социальных явлений и безопасность в разных сферах жизни сегодня — одни из ключевых приоритетов молодежной политики. В этом году мы впервые проводим масштабную акцию, которая посвящена теме безопасности. В молодежных центрах по всей России пройдут просветительские мероприятия по темам безопасности в финансовой сфере, противодействию угрозам в цифровой среде, антитеррористической безопасности. Важно, чтобы молодые люди знали, как защитить себя и своих близких", — отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В центре внимания — финансовая безопасность, противодействие экстремизму и терроризму, профилактика наркомании и лудомании, профилактика травли в образовательных организациях и экологическая безопасность. Первые мероприятия уже проведены в Хворостянском районе, Самаре, Тольятти, Жигулевске, Большеглушицком, Волжском, Елховском, Красноармейском, Красноярском, Нефтегорском и Сызранском районах.

Отдельный акцент в программе сделан на теме финансовой грамотности и защиты от мошеннических схем. В условиях, когда молодые люди все чаще сталкиваются с попытками вовлечения в противоправную деятельность через цифровые сервисы, такая работа становится особенно важной.
Директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин отметил, что просветительская работа в сфере финансовой безопасности — это одна из первостепенных задач.

"Преступники активно используют новые технологии для вовлечения населения, особенно молодежи, в преступную деятельность, в том числе в диверсионно-террористическую и ее финансирование, в мошеннические и другие деяния. При этом не всегда люди осознают, что становятся частью криминальной схемы, например, в качестве дропперов. Поэтому крайне важно сегодня объединять усилия органов государственной власти, банковского сообщества, образовательных учреждений и общественности для профилактики этого явления, в том числе через разъяснительную работу", — сказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Перед стартом акции специалисты сферы молодежной политики и образования прошли комплексное онлайн-обучение: изучили методики, сценарии занятий и практики работы с молодежью. Особое внимание уделили безопасности детей в школе и в цифровой среде.

"Безопасность школьников — наш абсолютный приоритет. Сегодня важно защитить детей не только в стенах учебного заведения, но и в цифровом пространстве. Министерство просвещения уделяет системное внимание формированию культуры безопасного поведения — от антитеррористической защищенности школ до правил работы в Интернете и финансовой грамотности. Акция "Неделя БезОпасности" объединяет всю страну, чтобы каждый — от первоклассника до старшего поколения — знал, как противостоять современным угрозам и действовать в сложной ситуации", — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Акция "Неделя БезОпасности" в Самарской области стала частью общей работы по профилактике деструктивных явлений в молодежной среде и по формированию культуры ответственного поведения. Для региона это еще и возможность выстроить живой разговор с молодежью о темах, которые напрямую связаны с повседневной жизнью, безопасностью семьи и личной ответственностью.

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Под Самарой Волга частично освободилась ото льда

