В четверг, 23 апреля, в Самаре в день футбольного матча усилят работу общественного транспорта на "Солидарность Самара Арене", сообщает пресс-служба мэрии города.

График и маршруты дополнительного транспорта:

Перед матчем (с 16:30 до 18:30) и после матча (с 20:30 до 21:30): автобусы маршрутов № 1 и № 67 будут заезжать на территорию стадиона.

В течение дня (с 16:30 до 21:00): перевозчик "Самара Авто Газ" усилит работу всех автобусов, проходящих в районе стадиона; ТТУ обеспечит повышенный контроль за движением трамваев маршрутов № 7, 22, 24, 25.

После матча (к 20:30) дополнительные трамваи и автобусы, включая низкопольные для удобства маломобильных граждан, подадут на следующие остановки и площадки:

Ост. "Самара Арена": дополнительные трамваи № 7 и № 22.

Дублер Московского шоссе у пересечения с ул. Алма‑Атинской (площадка рядом с "Мерседес‑центром"): 8 дополнительных автобусов по маршрутам № 1, 34, 41, 67 (по направлению "в город").

Ост. "Улица Дальняя": 2 дополнительных автобуса № 1 и № 67 (в сторону п. Красная Глинка и мкр. Крутые Ключи).

Важно: общественный транспорт будет отправляться с незначительным интервалом, по мере наполнения салонов.