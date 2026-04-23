"Через год на балконах еще висело белье": самарский ликвидатор катастрофы в Чернобыле

Общество

"Через год на балконах еще висело белье": самарский ликвидатор катастрофы в Чернобыле

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 22 апреля, в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка "Чернобыль: события и уроки", приуроченная к 40‑й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. На открытии объяснили причины катастрофы, а ликвидаторы поделились личными воспоминаниями о спасательных работах, риске и утрате — все это в сопровождении редких фото и книг из экспозиции.

Владимир Нишнулкин Владимир Нишнулкин
Фото: автора

Выставка, подготовленная библиотекой, выстроена по хронологии: от восторженных представлений о "мирном атоме" 1950–60‑х годов до современных исследований и мемуаров очевидцев. На стендах — первые репортажи и фотохроники, научные монографии о радиационных рисках, книги о Припяти и зоне отчуждения, а также издания, анализирующие изменения в международном ядерном регулировании после аварии. Организаторы подчеркнули, что цель экспозиции — не только сохранить память, но и извлечь практические уроки для безопасности АЭС и экологической политики.

На встрече научную картину аварии представил Иван Антонов, научный руководитель Самарского филиала ФИАН. Он подробно объяснил физические причины взрыва на четвертом энергоблоке. Имелись конструктивные недостатки реактора, самый важный и повлекший за собой аварию, — положительный паровой коэффициент реактивности (при образовании пара, а значит уменьшении плотности теплоносителя происходит рост мощности) и эффект "ксенонового отравления" в ходе научного эксперимента. Эксперимент удался, однако совокупность этих факторов стала роковой. По его словам, резкий разгон на мгновенных нейтронах и последующие разрушения привели к мощному выбросу радиоактивных веществ ("примерно в 200 раз больше, чем при взрыве в Хиросиме") и масштабному загрязнению территорий.

"Йод и цезий очень летучие, они рассеялись по большой площади. Загрязнение затронуло территорию площадью 150 тысяч квадратных километров. Это примерно три площади Самарской области", — отметил Антонов. 

Самая эмоциональная часть встречи — рассказы ликвидаторов и очевидцев. Через зону Чернобыля со всего Советского Союза прошло около 600 тысяч человек, которые участвовали в устранении последствий аварии. Владимир Нишнулкин, член правления Самарской областной общественной организации инвалидов "Союз Чернобыль", собирал графит на крышах реакторного корпуса. Он описал условия и изнурительный ритм работ: короткие заходы по 10–15 секунд, простейшие средства защиты и необходимость действовать вручную, когда техника отказывала. 

"Многие помнят историю, как правительство закупило роботов из Японии и Германии, чтобы те сбрасывали опасные продукты вместо людей. К сожалению, один проработал всего несколько минут, а другого заклинило от уровня радиации и он сам рухнул в реактор", — пояснил Владимир Нишнулкин. 

Для Виктора Кильмяшкина, председателя Советской районной организации "Союз Чернобыль", технические задачи всегда были связаны с человеческими судьбами. Он рассказал о поездке в Припять через год после эвакуации и образах, которые не отпускают его до сих пор: на балконах еще висело постельное белье — люди уехали в спешке и не рассчитывали на долгую разлуку. В одной из квартир он увидел запись на дверном косяке — "26 апреля 1986 года" — кто-то отметил рост своего ребенка в тот роковой день. Семьи уходили, оставив прошлое и взяв с собой лишь документы и деньги. Эти детали, по его словам, "щемили сердце" и оставляли ощущение, что город "застыл во времени".

"На первом построении командир сказал: кто еще не женат и у кого нет детей, выйти из строя. Так, пять человек отправили домой", — вспоминает Виктор Кильмяшкин. 

В ходе встречи также рассказали об этапах ликвидации: первые дни тушения пожаров персоналом станции и пожарными, затем мобилизация сил — пилотов вертолетов, шахтеров, военных и добровольцев, работа по строительству первого саркофага в 1986 году и последующая многолетняя дезактивация местности.

Участники вспоминали о роли вертолетчиков, которые сбрасывали поглощающие материалы с высоты. К слову, руководил операцией тогда еще полковник Александр Серебряков, наш земляк. Это было настоящее военное "положение". В заддокументированных переговорах командиров экипажей и руководителей полетов фигурируют такие термины: боевой курс, сброс, бомбометание. Поэтому уместно будет назвать дезертирством случаи, когда летчики передавали личные дозиметры товарищам, чтобы быстрее "набрать излучение". Но были и те, кто наоборот оставлял прибор, чтобы работать дольше и эффективнее.

Катастрофы такого масштаба заставляют людей проявить истинную сущность, отметила Наталья Корчан. Она оказалась в эпицентре событий сама того не подозревая: "Мы пришли на парад 1 Мая, весь Киев намывали и чистили, никто не предупреждал об опасности до 3 мая. Тогда то и начался переполох — все узнали, что нужно спасаться". Наталья вспоминает, как люди бросали машины, но находились и те, кто уезжать не торопился — хорошая возможность "нажиться варварством".

Еще одним символом катастрофы стал поселок Пуща-Водица, в нем были сады груши и яблони. Но 200 километров "жизни" пришлось срезать и "закатать" под асфальт. "В тот период многие похоронили свое прошлое", — отметила Наталья Корчан. 

Владимир Нишнулкин стал свидетелем "беспощадной звериной расправы" радиации над сослуживцем: "У нас были крайне строгие меры безопасности, каждую локацию измеряли и сравнивали с соседней. Передвигаться нам было категорически запрещено. Однако любопытство или незнание масштаба опасности сыграло злую шутку: открыв дверь, ведущую к шахтам, мой соратник заглянул туда. Через мгновение из его ушей текла кровь. Он был мертв".

Организаторы и участники сделали упор на двух ключевых уроках: техническом и человеческом. Технический — необходимость строгих стандартов конструкций и автоматических систем, предотвращающих режимы, ведущие к неконтролируемому росту реактивности. Человеческий — внимательность к психологическим факторам и обучению персонала: недостатки в управлении и ошибки операторов могут иметь катастрофические последствия. 

"Я думаю, что вероятность повторения именно подобной ситуации сегодня можно исключить. По итогам аварии в Чернобыле были сделаны выводы для этого типа реакторов. Кроме того, реакторы чернобыльского типа постепенно выводились из эксплуатации, их сейчас осталось очень мало. Реакторы нового поколения, которые сейчас строятся в стране, более безопасные, к такой аварии они не приведут", — подчеркнул Иван Антонов.

Мероприятие завершилось возможностью задать вопросы и подробным обзором ключевых экспонатов выставки. Посетителям напомнили о важности сохранения памяти и передачи опыта молодому поколению: книги, фотографии и живые свидетельства ликвидаторов призваны не только увековечить героизм и утраты, но и помочь понять, как строить более безопасное будущее. 

Выставка доступна для посещения до 31 мая 2026 года в часы работы библиотеки.

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

