В регионе заработала "горячая линия" по приему жалоб и оказания правовой помощи после атак БПЛА

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи после атак БПЛА в прокуратуре Самарской области заработала "горячая линия", сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Обращаться можно по номеру телефона +7 (846) 340-61-78.
Напомним, утром 23 апреля Самарская область вновь подверглась атаке украинских беспилотников. Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован.
В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб. Прокуратура города контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки беспилотных летательных аппаратов. На месте происшествия работу экстренных служб координирует прокурор города Новокуйбышевска Артем Ярыгин.
