СУ СК проверит действия регионального минстроя из-за обращения дольщиков ЖК "Космолет"

СУ СК РФ по Самарской области организовало проверку после того, как в интернете появилось видеообращение дольщиков ЖК "Космолет".
Дольщики жаловались, что дома должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2022 г., но это так и не произошло.
Теперь следователи дадут оценку действиям сотрудников Министерства строительства Самарской области.
Напомним, ранее по заявлениям минстроя возбудили уголовное дело, Росреестр ограничил регистрацию новых долевых договоров, а ППК "Фонд развития территорий" направил заявление в суд о признании застройщика ООО "Кольцо" банкротом.
Кроме того, по инициативе министерства ЖК "Космолет" включили в реестр проблемных объектов.
Последние комментарии
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".