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Происшествия

СУ СК проверит действия регионального минстроя из-за обращения дольщиков ЖК "Космолет"

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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СУ СК РФ по Самарской области организовало проверку после того, как в интернете появилось видеообращение дольщиков ЖК "Космолет".

Дольщики жаловались, что дома должны были ввести в эксплуатацию в декабре 2022 г., но это так и не произошло.

Теперь следователи дадут оценку действиям сотрудников Министерства строительства Самарской области.

Напомним, ранее по заявлениям минстроя возбудили уголовное дело, Росреестр ограничил регистрацию новых долевых договоров, а ППК "Фонд развития территорий" направил заявление в суд о признании застройщика ООО "Кольцо" банкротом.
Кроме того, по инициативе министерства ЖК "Космолет" включили в реестр проблемных объектов.

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