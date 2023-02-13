"Космолет" включили в единый реестр проблемных объектов

ЖК "Космолет" по заявлению министерства строительства Самарской области был включен в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО). Об этом сообщили в пресс-службе регионального минстроя.
Также в сообщении отмечается, что по заявлениям министерства правоохранительные органы возбудили уголовное дело, Росреестр ограничил регистрацию новых договоров долевого участия в строительстве, а ППК "Фонд развития территорий" направил заявление в суд о признании застройщика ООО "Кольцо" банкротом. В настоящее время заявление принято судом к производству.
"Гарантии защиты прав участников долевого строительства и механизмы восстановления прав предусмотрены как федеральным, так и региональным законодательством и будут реализованы в установленном порядке", — подчеркивают в минстрое.
Ведомство ведет работу в этом направлении в соответствии с имеющимся планом.
"По способу восстановления прав сообщаем: региональным законодательством предусмотрены, в том числе, такие меры поддержки, как финансирование конкурсного управляющего на завершение строительства проблемного объекта", — добавили в пресс-службе министерства.
Параллельно с застройщиком ведется проработка организационно-финансовых мероприятий по возможности самостоятельного завершения им строительства объекта. В планах застройщика возобновить работы на предстоящей неделе.
"Если у дольщиков ЖК "Космолет" возникают дополнительные вопросы, приглашаем их на личный приём в минстрой. По иным вопросам можете обращаться в официальную группу: vk.com/minstroy63", — уточнили в ведомстве.
Напомним, ООО "Кольцо" с 2012 г. занималось достройкой одноименного жилого комплекса на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии. Объект, привлечением дольщиков на который занималось ЗАО "Волга-Энергоресурс", строился с 2001 года. Впоследствии компания обанкротилась, оставив около 500 обманутых дольщиков.
Недострой несколько раз менял собственников. В 2012 г. сообщалось, что инвестором проблемного объекта выступит ООО "Аквапорт" Валентина Курчаткина. Для возведения ЖК была создана компания "Кольцо" Игоря Дюкова. И Курчаткин и Дюков в ряде проектов выступали партнерами крупного самарского бизнесмена и депутата губдумы Вячеслава Малеева.
В итоге недостроенные дома были сданы в 2015–2016 годах.
Параллельно "Кольцо" вело проектные работы для возобновления строительства второй очереди объекта — трех 32-этажных секций, которые впоследствии и стали позиционироваться как ЖК "Космолет".
В 2016 г. Игорь Дюков продал ООО "Кольцо" Михаилу Жукову. Строительство ЖК "Космолет" началось во второй половине 2018 года. Общая площадь трех секций должна составить около 70 тыс. кв. м, жилая — около 50 тыс. кв. м (879 квартир). Первоначально разрешение на строительство выдавалось до 30 октября 2021 года. Однако застройщик столкнулся с финансовыми проблемами.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
Ну и слава богу!
А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?