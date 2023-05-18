В Новокуйбышевске появятся открытые термы с аквапарком

Глава Новокуйбышевского городского округа Сергей Марков и директор "Волжских терм" Виталий Неменов подписали договор о предоставлении компании участка для строительства второй и третьей очереди центра здоровья и отдыха, сообщается на сайте национальныепроекты.рф. Создание объекта ведется по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".
"Рядом с территорией центра по ул. Суворова на льготных условиях выделяется земельный участок площадью 4437 кв. м для второй очереди. По словам Виталия Неменова, завершилось проектирование и начинается строительство новой летней зоны с открытыми теплыми бассейнами, горками, аквапарком, пляжным инвентарем", — уточнили в мэрии города.
Ожидается, что развитие комплекса не только увеличит количество рабочих мест, но и привлечет больше гостей в Самарскую область. В прошлом году оздоровительный центр посетили 300 тыс. человек. В компании нацелены на то, чтобы "Волжские термы" стали одной из достопримечательностей региона и города Новокуйбышевска, отметил Неменов.
Последние комментарии
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
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Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации