В Новокуйбышевске появятся открытые термы с аквапарком

Глава Новокуйбышевского городского округа Сергей Марков и директор "Волжских терм" Виталий Неменов подписали договор о предоставлении компании участка для строительства второй и третьей очереди центра здоровья и отдыха, сообщается на сайте национальныепроекты.рф. Создание объекта ведется по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства".

"Рядом с территорией центра по ул. Суворова на льготных условиях выделяется земельный участок площадью 4437 кв. м для второй очереди. По словам Виталия Неменова, завершилось проектирование и начинается строительство новой летней зоны с открытыми теплыми бассейнами, горками, аквапарком, пляжным инвентарем", — уточнили в мэрии города.

Ожидается, что развитие комплекса не только увеличит количество рабочих мест, но и привлечет больше гостей в Самарскую область. В прошлом году оздоровительный центр посетили 300 тыс. человек. В компании нацелены на то, чтобы "Волжские термы" стали одной из достопримечательностей региона и города Новокуйбышевска, отметил Неменов.