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Девелопмент Строительство и недвижимость

Новый акватермальный комплекс построят в районе Вертолетки

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны подробности проекта строительства нового акватермального комплекса в Самаре. Возвести их планируют в Сокольих горах — на улице 8 Марта в поселке Управленческом. Об этом «Волга Ньюс» рассказала представитель ООО «Сокольи горы», которое собирается реализовать проект.

Фото: департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, компания была основана в июне 2023 года. Учредителем является бизнесмен Виталий Неменов, который стал известен благодаря созданию крупнейшей региональной сети магазинов бытовой химии и косметики "Семь+Я" и "Волжских терм" в Новокуйбышевске.

В 2023 году новая компания предпринимателя выкупила у ПАО "ОДК-Кузнецов" санаторий-профилакторий "У Сокольих гор". Он располагается на улице 8 Марта в поселке Управленческом, неподалеку от Вертолетки. Из особенностей — наличие водогрязелечебницы. 

Фото: «Яндекс.Карты»

На месте этого санатория и планируется создание акватермального комплекса. По словам представителя "Сокольих гор", предполагается, что объект будет работать как круглогодичный центр здоровья и отдыха, а не как аквапарк. Под эти цели и будет формироваться инфраструктура. Она будет включать в себя разнообразные виды саун и бань, термальные бассейны под открытым небом, омолаживающие и оздоровительные программы, ресторан и СПА-центр, гостиницу. И всё же в списке планируемых объектов есть и развлекательные аттракционы.

Поддержку в реализации проекта оказывают городские и региональные власти. Как сообщил в интервью "Волга Ньюс" руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов, между мэрией, правительством и инвестором подписан меморандум. Сейчас идет процесс проектирования. 

"Строительство планируется завершить в 2026 году. Комплекс сможет принимать более 500 посетителей в день", — рассказал Владислав Зотов.

Кстати, запланировано и развитие "Волжских терм" в Новокуйбышевске. Там появятся открытые термы с аквапарком. 

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