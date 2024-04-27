Новый акватермальный комплекс построят в районе Вертолетки

Стали известны подробности проекта строительства нового акватермального комплекса в Самаре. Возвести их планируют в Сокольих горах — на улице 8 Марта в поселке Управленческом. Об этом «Волга Ньюс» рассказала представитель ООО «Сокольи горы», которое собирается реализовать проект.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, компания была основана в июне 2023 года. Учредителем является бизнесмен Виталий Неменов, который стал известен благодаря созданию крупнейшей региональной сети магазинов бытовой химии и косметики "Семь+Я" и "Волжских терм" в Новокуйбышевске.

В 2023 году новая компания предпринимателя выкупила у ПАО "ОДК-Кузнецов" санаторий-профилакторий "У Сокольих гор". Он располагается на улице 8 Марта в поселке Управленческом, неподалеку от Вертолетки. Из особенностей — наличие водогрязелечебницы.

Фото: «Яндекс.Карты»

На месте этого санатория и планируется создание акватермального комплекса. По словам представителя "Сокольих гор", предполагается, что объект будет работать как круглогодичный центр здоровья и отдыха, а не как аквапарк. Под эти цели и будет формироваться инфраструктура. Она будет включать в себя разнообразные виды саун и бань, термальные бассейны под открытым небом, омолаживающие и оздоровительные программы, ресторан и СПА-центр, гостиницу. И всё же в списке планируемых объектов есть и развлекательные аттракционы.

Поддержку в реализации проекта оказывают городские и региональные власти. Как сообщил в интервью "Волга Ньюс" руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов, между мэрией, правительством и инвестором подписан меморандум. Сейчас идет процесс проектирования.

"Строительство планируется завершить в 2026 году. Комплекс сможет принимать более 500 посетителей в день", — рассказал Владислав Зотов.

Кстати, запланировано и развитие "Волжских терм" в Новокуйбышевске. Там появятся открытые термы с аквапарком.