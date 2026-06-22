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Образование Общество

Стартовала приемная кампания в высшие учебные заведения Самарской области

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области прием осуществляют 23 вуза, включая шесть филиалов. Всего в регионе доступно обучение по 50 укрупненным группам специальностей, среди которых наибольший интерес представляют инженерные направления (почти 6900 мест), педагогические специальности (1500 мест) и математические и естественные науки (1100 мест).

Прием документов на программы бакалавриата и специалитета завершится 25 июля, а на платные места — не позднее 20 сентября. Абитуриенты смогут подать заявления не более чем в пять университетов и на пять специальностей в каждом из них.

"Образование — это ключ к будущему, и мы делаем все возможное, чтобы каждый абитуриент Самарской области имел возможность получить качественное высшее образование. Наша задача — не только предоставить бюджетные места, но и подготовить специалистов, востребованных на рынке труда, которые смогут внести свой вклад в развитие региона и страны", — подчеркнул врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Минобрнауки России при распределении бюджетных мест учитывает кадровый прогноз Минтруда, что позволяет акцентировать внимание на специальностях, востребованных в различных регионах. Например, почти 43% всех бюджетных мест в России приходятся на инженерные специальности, а в Самарской области этот показатель превышает 50%.

Кроме того, в рамках поддержки участников специальной военной операции (СВО) предусмотрена отдельная квота в размере не менее 10% от общего объема контрольных цифр приема по каждой специальности, что составляет 969 мест. С 2025 года введена новая мера поддержки, позволяющая компенсировать затраты на обучение для участников СВО и их семей в государственных вузах региона.

Возможности для поступления создаются при поддержке нацпроекта "Молодежь и дети". Абитуриенты могут подать документы тремя способами: онлайн через жизненные ситуации "Поступление в вуз онлайн" и "Поступление в СПО онлайн" на портале Госуслуг, очно в учебном заведении или по почте. На портале абитуриент выбирает специальность и учебное заведение, соответствующее его индивидуальным параметрам, может отслеживать статус заявления и направлять документы для зачисления.

Единый контакт-центр приемной кампании в вузы работает круглосуточно с 1 по 30 июня. На горячей линии по номеру 8 (800) 444-51-15 можно получить консультации по жизненной ситуации "Поступление в вуз онлайн", целевому обучению, квотам для иностранцев и особым условиям для людей с инвалидностью. После завершения приемной кампании центр продолжит функционировать как единая линия по всем вопросам высшего образования и науки.

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