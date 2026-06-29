Тольяттиазот поздравил школьников и студентов Тольятти с окончанием учебного года

Представители АО "ТОАЗ" приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных окончанию учебного года в подшефных школах города и Тольяттинском химико-технологическом колледже (ТХТК), ключевом партнере Компании. Выпускникам профильных классов и студентам вручили корпоративные подарки.

Поддержка учеников реализуется в рамках сквозной долгосрочной профориентационной программы ТОАЗа "Школа — ссуз/вуз — предприятие". Цель этой комплексной образовательной экосистемы заключается в интеграции талантливой молодежи в производственные процессы Компании на всех этапах обучения.

На базе пяти подшефных учреждений города (гимназия № 35, школы № 25, 41, 55 и лицей № 60) "Тольяттиазот" развивает инженерно-технические классы с углубленным изучением химии, физики, математики и информатики. Старшеклассники целенаправленно готовятся к сдаче единого государственного экзамена и ведут проектную работу на базе ведущих региональных университетов, с которыми в дальнейшем могут заключить договоры целевого обучения.

Стипендиальные программы "Тольяттиазота" действуют в Самарском государственном техническом университете и Тольяттинском государственном университете. Для абитуриентов, поступающих на первый курс по химическим и техническим направлениям, разработана бонусная система. Она включает в себя дополнительную ежемесячную стипендию и обучение от Компании, прохождение практики и оплачиваемых стажировок, предоставление жилья и гарантированное трудоустройство в ТОАЗ.

Система целевого обучения предусмотрена и в ТХТК, который является главной кузницей рабочих кадров для предприятия. В колледже готовят специалистов по таким востребованным профессиям, как механик, технолог, слесарь и лаборант. Кроме того, "Тольяттиазот" выступает опорным работодателем для образовательного кластера на базе Тольяттинского химико-технологического колледжа в рамках федерального проекта "Профессионалитет". В качестве индустриального партнера ТОАЗ гарантирует софинансирование деятельности кластера.

Следующим этапом праздничных мероприятий, в которых также примут участие сотрудники HR-службы ТОАЗа, станет городская церемония "Золотые кадры", где будут отмечены студенты Тольятти, продемонстрировавшие выдающиеся успехи в учебе и научно-исследовательской деятельности.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО "ТОАЗ":

Для "Тольяттиазота" человеческий капитал — это главная ценность и ключевой драйвер развития. Программа "Школа — ссуз/вуз — предприятие" позволяет нам замечать талантливых ребят со школьной скамьи, вести их через систему среднего и высшего образования и приводить на производство адаптированными и подготовленными. Сегодня мы не просто поздравляем выпускников с окончанием учебы, а открываем для них реальные карьерные перспективы.