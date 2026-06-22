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Образование Общество

Выпускники из Самарской области стали победителями телепередачи "Умницы и умники"

МОСКВА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матвей Бутко и Василиса Колупаева из Самарской области одержали победу в 34-м сезоне легендарной телевизионной олимпиады. По итогам финала, который выходит на Первом канале 20 июня, оба получили право поступить в МГИМО без экзаменов.

Фото: благотворительный фонд "Эмпатия"

В 2025 г. году Матвей и Василиса победили в первом региональном отборе "Умниц и умников" в Самарской области. Инициатива проведения регионального отбора принадлежит губернатору Вячеславу Федорищеву и благотворительному фонду "Эмпатия" Михаила Шелкова. Мероприятие проходит при поддержке министерства образования Самарской области.

Фонд награждает победителей и призеров регионального этапа денежными призами по 100 и 50 тыс. рубл. и компенсирует им расходы на участие в телевизионной олимпиаде. Успешно поступивших в МГИМО или вузы Самарской области "Эмпатия" обеспечит дополнительной стипендией в течение первого года учебы. 

Матвей Бутко и Василиса Колупаева успешно прошли все этапы телевизионной олимпиады — от четвертьфиналов к финалу. Совмещать подготовку к турам "Умниц и умников" и поездки в Москву на съемки с учебой в выпускном классе оказалось непросто.

"Я все свободное время после уроков тратила в первую очередь на "Умницы и умники", а потом уже на домашние задания и ЕГЭ", — признается Василиса. Вплотную подготовкой к экзаменам она смогла заняться только в апреле, когда закончились съемки.

Матвей тоже делал ставку на участие в олимпиаде: "Было сложно, но я понимал весь азарт, на то он и главный приз, что в лучший вуз страны берут без экзаменов".

В финальной игре Матвей выступил на одной из дорожек, а Василиса — как теоретик с трибуны. Волнение в этот день зашкаливало. Матвей Бутко говорит, что участие в "Умницах и умниках" не сравнить с любыми другими конкурсами: "По моему мнению, эта олимпиада является самой сложной из ныне существующих. Тут нет такого, что раздают задания, и ты сам себе на них отвечаешь. Тут ты, вопрос, Юрий Павлович и телекамеры, за которыми скрываются сотни тысяч зрителей".

Фото: благотворительный фонд "Эмпатия"

В финале самарские ребята успешно отвечали на вопросы по теме "Знаменитые россияне, оставшиеся за границей", и по итогам оказались в числе победителей сезона. "Перехватило дыхание, одновременно нахлынули бесконечная радость и долгожданное облегчение. Я была счастлива и бесконечно благодарна Юрию Павловичу Вяземскому и его команде за ту возможность проявить себя, которую они предоставляют молодым людям со всей России", — так Василиса Колупаева описывает момент, когда она услышала свое имя в приказе на зачисление в МГИМО. Было и немного грустно, признается она: "Умницы и умники" стали неотъемлемой частью жизни участников. 

Победители "Умниц и умников" станут студентами МГИМО уже в следующем учебном году. Матвей Бутко планирует подать документы на международно-правовой факультет, а Василиса Колупаева — на факультет международных отношений. На первом курсе победители из Самары будут получать дополнительную стипендию от "Эмпатии" — 50 тыс. руб. ежемесячно.

"Умницы и умники" — всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада, выходящая на Первом канале с 1991/1992 учебного года. Олимпиада позволяет школьникам из регионов получить льготы при поступлении на бесплатное обучение в МГИМО. Автор и ведущий — Ю. П. Вяземский (к.ист.н., профессор, заведующий кафедрой мировой литературы и культуры МГИМО). Региональные отборочные туры Олимпиады проводятся под патронатом и под личным руководством губернаторов более 20 субъектов РФ.

Благотворительный фонд "Эмпатия" основан предпринимателем Михаилом Евгеньевичем Шелковым, основателем кластера "Октава". С 2020 года фонд работает по нескольким направлениям: каждый месяц финансово поддерживает более 1300 школьных учителей и воспитателей детских садов в Свердловской области, проводит конкурс "Призвание — учить!" среди учителей Тульской и Самарской областей, а с 2023 года — всероссийский конкурс для учителей русского языка. Для молодежи фонд организует региональный отбор олимпиады "Умницы и умники" на Урале, в Тульской и Самарской областях, реализует совместные программы с МФТИ, а также награждает талантливых детей грантами за успехи в учебе и спорте.

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