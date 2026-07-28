Первый зампрокурора области Игорь Харитонов повышен в чине

Первому заместителю прокурора Самарской области Игорю Харитонову приказом генерального прокурора присвоено очередной классный чин - государственный советник юстиции 3 класса.

Игорь Харитонов состоит на службе в органах прокуратуры с 1993 года. В занимаемой должности служит с февраля 2019 года. До этого был прокурором Новомосковского административного округа Москвы.

Классный чин государственный советник юстиции 3 класса соответствует воинскому званию генерал-майор и контр-адмирал.