В Самаре на месте больницы начали строить жилую высотку

Количество ЖК в Самаре в скором времени увеличится. Большая стройка стартовала на ул. Советской Армии, 214, где ранее располагался корпус городской больницы №5, - там возводят многоэтажный жилой дом с подземным паркингом. Но, судя по планам застройщика, их будет больше.

Компания "Специнжстрой" Анатолия Давидюка получила участок под строительство на льготных условиях, обязуясь удовлетворить права обманутых дольщиков. ЖК будет называться "Спутник". Он будет состоять из трех секций. Две будут объединены в одно здание, третья - стоять отдельно. Высота - 18 этажей. Посмотрите эскиз.

Фото: Волга Ньюс

"Архитектурный облик нового жилого комплекса в большей степени определен историей локации. Район в границах ул. Советской Армии и 8-й Радиальной отмечен хорошо сохранившимся архитектурным ансамблем сталинской эпохи - памятником зодчества, а также соседством с 180-метровой телебашней, запущенной в 1958 году и ставшей большой гордостью советских жителей тогда еще города Куйбышева. Здания запроектированы в стиле конструктивизма с элементами советской и современной архитектуры", - объясняет в презентации застройщик.

Двор будет закрытым. Там также обещают организовать места для парковки машин.

Сейчас территория огорожена. На площадку завозят необходимую технику. Рабочие приступили к обустройству котлована. Срок сдачи всех трех секций - второй квартал 2028 года.

Фото: Волга Ньюс

При согласовании проекта, во время публичных слушаний, жители города высказывали опасения, что новый ЖК может негативно отразиться на транспортной обстановке в районе. Ведь участок ул. Советской Армии от Ново-Садовой до Московского шоссе, где будет располагаться комплекс, - один из самых загруженных в городе. Уже сейчас там регулярно возникают пробки. Также в укор застройщику ставили отсутствие в проекте социальных объектов.