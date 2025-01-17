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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре на месте больницы начали строить жилую высотку

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Количество ЖК в Самаре в скором времени увеличится. Большая стройка стартовала на ул. Советской Армии, 214, где ранее располагался корпус городской больницы №5, - там возводят многоэтажный жилой дом с подземным паркингом. Но, судя по планам застройщика, их будет больше.

Фото: Волга Ньюс

Компания "Специнжстрой" Анатолия Давидюка получила участок под строительство на льготных условиях, обязуясь удовлетворить права обманутых дольщиков. ЖК будет называться "Спутник". Он будет состоять из трех секций. Две будут объединены в одно здание, третья - стоять отдельно. Высота - 18 этажей. Посмотрите эскиз.

Фото: Волга Ньюс

"Архитектурный облик нового жилого комплекса в большей степени определен историей локации. Район в границах ул. Советской Армии и 8-й Радиальной отмечен хорошо сохранившимся архитектурным ансамблем сталинской эпохи - памятником зодчества, а также соседством с 180-метровой телебашней, запущенной в 1958 году и ставшей большой гордостью советских жителей тогда еще города Куйбышева. Здания запроектированы в стиле конструктивизма с элементами советской и современной архитектуры", - объясняет в презентации застройщик.

Двор будет закрытым. Там также обещают организовать места для парковки машин.

Сейчас территория огорожена. На площадку завозят необходимую технику. Рабочие приступили к обустройству котлована. Срок сдачи всех трех секций - второй квартал 2028 года.

Фото: Волга Ньюс

При согласовании проекта, во время публичных слушаний, жители города высказывали опасения, что новый ЖК может негативно отразиться на транспортной обстановке в районе. Ведь участок ул. Советской Армии от Ново-Садовой до Московского шоссе, где будет располагаться комплекс, - один из самых загруженных в городе. Уже сейчас там регулярно возникают пробки. Также в укор застройщику ставили отсутствие в проекте социальных объектов. 

У Анатолия Давидюка множество строительных компаний. Работают они под эгидой ГК "Новый Дон". На счету девелопера - строительство ЖК "Фаворит" на месте ипподрома, ЖК "Сокол" на Революционной, ЖК "Рекорд" на Физкультурной, ЖК "Приволжский" на улице Георгия Димитрова. Девелопер также застраивает площадку около парка 60-летия Советской власти и территорию ГПЗ-4. На последней, кстати, планируется возведение небоскребов. Также застройщик займется комплексным развитием территории у парка Металлургов. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Макаров 06 января 2025 11:31 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно

Алекс Ворон 18 сентября 2024 09:18 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

Анатолий Илларионов 03 сентября 2024 15:01 Появились эскизы жилой застройки квартала на ул. Губанова

Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

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