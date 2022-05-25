"Новый Дон" застроит высотками участок под бывшей больницей на ул. Советской Армии

Участок под бывшим корпусом самарской городской больницы №5 на ул. Советской Армии, д. 214 передадут компании "Специнжстрой" под строительство высоток для дольщиков. Соответствующее распоряжение губернатора о реализации масштабного инвестиционного проекта опубликовано на сайте областного правительства.

Здание горбольницы 1938 г. постройки в последние годы было заброшено, да назад его снесли.

Согласно распоряжению, компания получит в аренду без проведения торгов участок площадью около 1 га. На нем будут построены многоэтажные дома "с выполнением обязательств по завершению строительства проблемного объекта и предоставлению пострадавшим участникам долевого строительства жилых помещений и (или) удовлетворению прав требований участников долевого строительства вне проблемного объекта в целях обеспечения помещениями участников долевого строительства, включенных в перечень проблемных".

Права дольщиков каких объектов обязуется удовлетворить "Специнжстрой" и в каком объеме в распоряжении не указывается.

Директором ООО "Специнжстрой" является Анатолий Давидюк, которому подконтрольна ГК "Новый Дон". Ранее компания уже достраивала проблемный ЖК "Чемпион" в границах ул. Куйбышева, Пионерской, Фрунзе и Комсомольской.

Кроме того, компания "Донстрой" Анатолия Давидюка в апреле этого года также выиграла конкурс на реализацию другого масштабного инвестиционного проекта - строительство многоэтажных домов на ул. Вольской.