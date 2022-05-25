"Новый Дон" застроит высотками участок под бывшей больницей на ул. Советской Армии

Участок под бывшим корпусом самарской городской больницы №5 на ул. Советской Армии, д. 214 передадут компании "Специнжстрой" под строительство высоток для дольщиков. Соответствующее распоряжение губернатора о реализации масштабного инвестиционного проекта опубликовано на сайте областного правительства.
Здание горбольницы 1938 г. постройки в последние годы было заброшено, да назад его снесли.
Согласно распоряжению, компания получит в аренду без проведения торгов участок площадью около 1 га. На нем будут построены многоэтажные дома "с выполнением обязательств по завершению строительства проблемного объекта и предоставлению пострадавшим участникам долевого строительства жилых помещений и (или) удовлетворению прав требований участников долевого строительства вне проблемного объекта в целях обеспечения помещениями участников долевого строительства, включенных в перечень проблемных".
Права дольщиков каких объектов обязуется удовлетворить "Специнжстрой" и в каком объеме в распоряжении не указывается.
Директором ООО "Специнжстрой" является Анатолий Давидюк, которому подконтрольна ГК "Новый Дон". Ранее компания уже достраивала проблемный ЖК "Чемпион" в границах ул. Куйбышева, Пионерской, Фрунзе и Комсомольской.
Кроме того, компания "Донстрой" Анатолия Давидюка в апреле этого года также выиграла конкурс на реализацию другого масштабного инвестиционного проекта - строительство многоэтажных домов на ул. Вольской.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍