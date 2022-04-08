Участок под застройку на ул. Вольской в Самаре получит "Донстрой"

Право на реализацию масштабного инвестиционного проекта - строительство многоэтажных домов на ул. Вольская в Самаре - получит застройщик ООО "Донстрой". Компания признана победителем конкурса, результаты которого опубликованы министерством строительства Самарской области.

По результатам рассмотрения заявок компания Анатолия Давидюка (бенефициар ГК "Новый Дон") обошла конкурентов, набрав наибольшее количество баллов.

Напомним, минстрой искал застройщика, который за предоставление двух участков общей площадью почти 33 тыс. кв. м на ул. Вольской между Средне-Садовой и XXII Партсъезда удовлетворит права обманутых дольщиков нескольких объектов. Планируется, что инвестор предоставит жилье дольщикам КО СРО ОООИ "Единство", ООО "Самарагорстрой", ЗАО "Гагаринец", ООО "Проспект-Инвестстрой" и других застройщиков.

Помимо "Донстроя", в конкурсе приняли участие ООО "Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ" депутата Самарской губернской думы VI созыва Шамиля Хисамутдинова, ООО "Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания" и ООО "Строй Центр". Последние две аффилированы главе группы "Виктор и Ко" Виктору Суркову.

"Донстрой" предложил предоставить 2,6 тыс. кв. м жилья дольщикам в 2022 г. и 3,1 тыс. кв. м. - в 2023 году (по условиям конкурса 1,6 тыс. кв. м в 2022 и 2,8 тыс. кв. м в 2023), в то время как "СЗ "Сервисно-строительная компания" и ООО "Строй Центр" уже в 2022 г. готовы были выделить весь объем в 4,5 тыс. кв. м. "Элри" намеревался предоставить 3,5 тыс. кв. м в этом году и 2,05 тыс. кв. м - в следующем.