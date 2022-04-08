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Строительство Строительство и недвижимость

Участок под застройку на ул. Вольской в Самаре получит "Донстрой"

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Право на реализацию масштабного инвестиционного проекта - строительство многоэтажных домов на ул. Вольская в Самаре - получит застройщик ООО "Донстрой". Компания признана победителем конкурса, результаты которого опубликованы министерством строительства Самарской области.

По результатам рассмотрения заявок компания Анатолия Давидюка (бенефициар ГК "Новый Дон") обошла конкурентов, набрав наибольшее количество баллов.

Напомним, минстрой искал застройщика, который за предоставление двух участков общей площадью почти 33 тыс. кв. м на ул. Вольской между Средне-Садовой и XXII Партсъезда удовлетворит права обманутых дольщиков нескольких объектов. Планируется, что инвестор предоставит жилье дольщикам  КО СРО ОООИ "Единство", ООО "Самарагорстрой", ЗАО "Гагаринец", ООО "Проспект-Инвестстрой" и других застройщиков.

Помимо "Донстроя", в конкурсе приняли участие ООО "Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ" депутата Самарской губернской думы VI созыва Шамиля Хисамутдинова, ООО "Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания" и ООО "Строй Центр". Последние две аффилированы главе группы "Виктор и Ко" Виктору Суркову.

"Донстрой" предложил предоставить 2,6 тыс. кв. м жилья дольщикам в 2022 г. и 3,1 тыс. кв. м. - в 2023 году (по условиям конкурса 1,6 тыс. кв. м в 2022 и 2,8 тыс. кв. м в 2023), в то время как "СЗ "Сервисно-строительная компания" и ООО "Строй Центр" уже в 2022 г. готовы были выделить весь объем в 4,5 тыс. кв. м. "Элри" намеревался предоставить 3,5 тыс. кв. м в этом году и 2,05 тыс. кв. м - в следующем.

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Последние комментарии

Сергей Толстов 26 января 2022 16:56 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?

Альберт Харасов 26 января 2022 14:38 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.

Ольга Жметко 02 ноября 2021 13:59 "Прогресс-Н" рассказал о ситуации с долевками на Революционной и Советской Армии

Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍

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