Давидюк, Сурков и Хисамутдинов поборются за инвестпроект на ул. Вольской

Министерство строительства Самарской области приняло заявки на участие в конкурсе по реализации инвестиционного проекта с предоставлением компенсационной площадки на ул. Вольской, 40.

На конкурс заявились ООО "Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ" депутата Самарской губернской думы VI созыва Шамиля Хисамутдинова, ООО "Донстрой" Анатолия Давидюка (ГК "Новый Дон"), ООО "Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания" и ООО "Строй Центр". Последние две аффилированы главе группы "Виктор и Ко" Виктору Суркову.

Напомним, минстрой ищет застройщика, который за предоставление двух участков общей площадью почти 33 тыс. кв. м на ул. Вольской между Средне-Садовой и XXII Партсъезда удовлетворит права обманутых дольщиков нескольких объектов. Планируется, что инвестор предоставит жилье дольщикам КО СРО ОООИ "Единство", ООО "Самарагорстрой", ЗАО "Гагаринец", ООО "Проспект-Инвестстрой" и других застройщиков.