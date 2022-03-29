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Строительство Строительство и недвижимость

Давидюк, Сурков и Хисамутдинов поборются за инвестпроект на ул. Вольской

САМАРА. 29 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство строительства Самарской области приняло заявки на участие в конкурсе по реализации инвестиционного проекта с предоставлением компенсационной площадки на ул. Вольской, 40.

На конкурс заявились ООО "Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ" депутата Самарской губернской думы VI созыва Шамиля Хисамутдинова, ООО "Донстрой" Анатолия Давидюка (ГК "Новый Дон"), ООО "Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания" и ООО "Строй Центр". Последние две аффилированы главе группы "Виктор и Ко" Виктору Суркову.

Напомним, минстрой ищет застройщика, который за предоставление двух участков общей площадью почти 33 тыс. кв. м на ул. Вольской между Средне-Садовой и XXII Партсъезда удовлетворит права обманутых дольщиков нескольких объектов. Планируется, что инвестор предоставит жилье дольщикам  КО СРО ОООИ "Единство", ООО "Самарагорстрой", ЗАО "Гагаринец", ООО "Проспект-Инвестстрой" и других застройщиков.

 

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Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.

W W 26 января 2022 10:05 Власти Самары добились решения о сносе семиэтажек на ул. Гагарина

А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!

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