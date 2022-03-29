Давидюк, Сурков и Хисамутдинов поборются за инвестпроект на ул. Вольской

Министерство строительства Самарской области приняло заявки на участие в конкурсе по реализации инвестиционного проекта с предоставлением компенсационной площадки на ул. Вольской, 40.
На конкурс заявились ООО "Строительно-монтажная производственная фирма "ЭЛРИ" депутата Самарской губернской думы VI созыва Шамиля Хисамутдинова, ООО "Донстрой" Анатолия Давидюка (ГК "Новый Дон"), ООО "Специализированный застройщик "Сервисно-строительная компания" и ООО "Строй Центр". Последние две аффилированы главе группы "Виктор и Ко" Виктору Суркову.
Напомним, минстрой ищет застройщика, который за предоставление двух участков общей площадью почти 33 тыс. кв. м на ул. Вольской между Средне-Садовой и XXII Партсъезда удовлетворит права обманутых дольщиков нескольких объектов. Планируется, что инвестор предоставит жилье дольщикам КО СРО ОООИ "Единство", ООО "Самарагорстрой", ЗАО "Гагаринец", ООО "Проспект-Инвестстрой" и других застройщиков.
Последние комментарии
Вполне себе ничего строение! Достройте, пусть люди живут! Сносить зачем?
Вы выяснили причины решения? Может быть конструкции не пригодны. И да , похоже вы первый в списке дураков с такими заявлениями.
А конфисковать, достроить и передать нуждающимся, низя. Лучше, снести.. Действительно, страна дураков!
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍