Самарцы проголосовали за строительство высотки на ул. Советской Армии/Ново-Садовой

Мэрия Самары опубликовала заключение по результатам общественных обсуждений, на которых жители могли оставить мнение по поводу возможного строительства высотной многоэтажки на ул. Советской Армии, 214.

Напомним, общественные обсуждения проходили с 22 апреля по 13 мая. На повестку были вынесены два участка общей площадью свыше 11 тыс. кв. м с максимальным процентом жилой застройки 80%. Заявителем выступило ООО "Специнжстрой" (директор Анатолий Давидюк), подконтрольное ГК "Новый Дон".

Количество мнений "за" (51 человек) перевесило число тех, кто проголосовал против (5 человек). Основная причина отрицательных мнений: отсутствие парковочных мест, отсутствие школы, детской поликлиники и развитой инфраструктуры.

"Существующей школе № 20 более 80 лет. В районе отсутствует детская поликлиника, нет инфраструктуры — из подъездных улиц только ул. Советской Армии. Нет котельной для больших домов. Нет водоснабжения — все трубы давно проржавели и ремонтируют их каждый год. Район предполагаемого строительства крайне перегружен в транспортном плане. Постоянные пробки. Большие очереди в детские сады и в школы. Считаю, что многоэтажная жилая застройка в данном районе усугубит и без того сложную ситуацию до критического уровня", — высказались горожане.

Участок на ул. Советской Армии, 214 передали ООО "Специнжстрой", входящее в ГК "Новый Дон". Сообщалось, что на нем будут построены многоэтажные дома "с выполнением обязательств по завершению строительства проблемного объекта и предоставлению пострадавшим участникам долевого строительства жилых помещений и (или) удовлетворению прав требований участников долевого строительства вне проблемного объекта в целях обеспечения помещениями участников долевого строительства, включенных в перечень проблемных".

Права дольщиков каких объектов обязуется удовлетворить "Специнжстрой" и в каком объеме, в соответствующем распоряжении губернатора не указывалось.