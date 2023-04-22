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В Самаре обсудят отклонения при застройке участка на Советской Армии/Ново-Садовой

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 22 апреля по 13 мая проходят общественные обсуждения по поводу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров при высотной застройке на ул. Советской Армии, 214.

Фото: maps.yandex.ru

На обсуждения выносятся два участка общей площадью более 11 тыс. кв. м с максимальным процентом жилой застройки 80%.

Напомним, участок на ул. Советской Армии, 214 передали ООО "Специнжстрой", входящее в ГК "Новый Дон". Сообщалось, что на нем будут построены многоэтажные дома "с выполнением обязательств по завершению строительства проблемного объекта и предоставлению пострадавшим участникам долевого строительства жилых помещений и (или) удовлетворению прав требований участников долевого строительства вне проблемного объекта в целях обеспечения помещениями участников долевого строительства, включенных в перечень проблемных".

Права дольщиков каких объектов обязуется удовлетворить "Специнжстрой" и в каком объеме, в соответствующем распоряжении губернатора не указывалось.

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