В Самаре обсудят отклонения при застройке участка на Советской Армии/Ново-Садовой

В Самаре с 22 апреля по 13 мая проходят общественные обсуждения по поводу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров при высотной застройке на ул. Советской Армии, 214.

На обсуждения выносятся два участка общей площадью более 11 тыс. кв. м с максимальным процентом жилой застройки 80%.

Напомним, участок на ул. Советской Армии, 214 передали ООО "Специнжстрой", входящее в ГК "Новый Дон". Сообщалось, что на нем будут построены многоэтажные дома "с выполнением обязательств по завершению строительства проблемного объекта и предоставлению пострадавшим участникам долевого строительства жилых помещений и (или) удовлетворению прав требований участников долевого строительства вне проблемного объекта в целях обеспечения помещениями участников долевого строительства, включенных в перечень проблемных".

Права дольщиков каких объектов обязуется удовлетворить "Специнжстрой" и в каком объеме, в соответствующем распоряжении губернатора не указывалось.