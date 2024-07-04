Похожа на ТЦ: в Самаре потребовали снести новостройку у рынка 15-го микрорайона

На пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса в Самаре развернулась активная стройка. Уже возведены перекрытия двухэтажного здания. К вице-спикеру Самарской губернской думы, депутату Александру Милееву обратились жители Кировского района с просьбой разобраться — кто застройщик и имеет ли он право строить на данном участке.

"Люди возмущены очередной застройкой. Недавно мы вместе отвоевали эту территорию, на которой располагались павильоны бывшего рынка 15-го микрорайона. Тогда люди обращались ко мне и другим представителям власти, чтобы избавиться от неэстетичных ларьков, освободить проход к трамвайным путям. Все надеялись, что здесь появится облагороженная территория для отдыха — с лавочками, клумбами и тротуарами. Но внезапно выросло здание, похожее на торговый центр. Причем я нигде не нашел информацию о том, кто застройщик, что появится на этом месте, есть ли разрешение на эти работы", — отметил Александр Милеев.

Депутатский запрос в адрес Государственной инспекции строительного надзора Самарской области помог выяснить, что у собственника участка площадью 9961 кв. м нет необходимого разрешения на строительство.

"Сейчас обращение о незаконной застройке направлено в департамент градостроительства Самары, где специалисты должны принять решения в рамках их компетенций. Мое мнение — незаконченное здание необходимо снести, а собственника участка наказать, чтобы другим неповадно было. Мы бьемся за то, чтобы Самара была комфортным и человекоориентированным городом. Нам нужны парки, скверы, детские и спортивные площадки, а не очередной торговый центр, которых у нас и так чрезмерно много. Я буду внимательно следить за развитием событий и, как депутат, всегда буду на стороне жителей района", — подчеркнул вице-спикер губдумы.

По информации депутата, департамент градостроительства Самары уже направил исковое заявление в арбитражный суд, чтобы признать объект капитального строительства самовольной постройкой и осуществить его снос.