16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Похожа на ТЦ: в Самаре потребовали снести новостройку у рынка 15-го микрорайона Появились эскизы застройки территории самарского хлебозавода № 4 В Самаре снесут самовольный пристрой к зданию департамента экономразвития В Самаре планируют реконструировать очистные сооружения в поселке Береза В ФРТ объяснили, почему не выплачивают компенсации дольщикам "Новой Зари"

Строительство Строительство и недвижимость

Похожа на ТЦ: в Самаре потребовали снести новостройку у рынка 15-го микрорайона

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На пересечении улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса в Самаре развернулась активная стройка. Уже возведены перекрытия двухэтажного здания. К вице-спикеру Самарской губернской думы, депутату Александру Милееву обратились жители Кировского района с просьбой разобраться — кто застройщик и имеет ли он право строить на данном участке.

"Люди возмущены очередной застройкой. Недавно мы вместе отвоевали эту территорию, на которой располагались павильоны бывшего рынка 15-го микрорайона. Тогда люди обращались ко мне и другим представителям власти, чтобы избавиться от неэстетичных ларьков, освободить проход к трамвайным путям. Все надеялись, что здесь появится облагороженная территория для отдыха — с лавочками, клумбами и тротуарами. Но внезапно выросло здание, похожее на торговый центр. Причем я нигде не нашел информацию о том, кто застройщик, что появится на этом месте, есть ли разрешение на эти работы", — отметил Александр Милеев.

Депутатский запрос в адрес Государственной инспекции строительного надзора Самарской области помог выяснить, что у собственника участка площадью 9961 кв. м нет необходимого разрешения на строительство.

"Сейчас обращение о незаконной застройке направлено в департамент градостроительства Самары, где специалисты должны принять решения в рамках их компетенций. Мое мнение — незаконченное здание необходимо снести, а собственника участка наказать, чтобы другим неповадно было. Мы бьемся за то, чтобы Самара была комфортным и человекоориентированным городом. Нам нужны парки, скверы, детские и спортивные площадки, а не очередной торговый центр, которых у нас и так чрезмерно много. Я буду внимательно следить за развитием событий и, как депутат, всегда буду на стороне жителей района", — подчеркнул вице-спикер губдумы.

По информации депутата, департамент градостроительства Самары уже направил исковое заявление в арбитражный суд, чтобы признать объект капитального строительства самовольной постройкой и осуществить его снос.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

ИРИНА СОКОЛОВА 24 декабря 2022 08:59 Дом полицейского управления на ул. Фрунзе отреставрируют к 2024 году

В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области

Hillary Ouatro 22 декабря 2022 12:20 Мэрия Самары одобрила застройку на ул. Фрунзе вопреки результатам слушаний

Значит слушания это фикция

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Кристина Салихова 08 июля 2022 08:06 В "Кошелев-Парке" в 2021 году появится центральная площадь с водопадом и экстрим-парком

А там будут проходить ивенты в стиле аниме, просто очень интересно

Фото на сайте

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Та самая "Галактика", о которой все говорят

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4