Зампредседателя гордумы Жигулевска заподозрили в получении "отката"

СУ СК по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении зампредседателя гордумы Жигулевска, директора МКУ "Жигулевскстройзаказчик" Николая Радайкина. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По данным Хинштейна, Радайкина задержали с поличным при получении взятки. Предположительно, он вымогал "откат" 3 млн руб. у коммерческой организации за субподряд на ремонт городских сетей водоснабжения.
Следователи нашли у задержанного нашли крупные суммы наличных, происхождение которых он не смог объяснить.
Последние комментарии
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎