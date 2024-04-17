Зампредседателя гордумы Жигулевска заподозрили в получении "отката"

СУ СК по Самарской области возбудило уголовное дело в отношении зампредседателя гордумы Жигулевска, директора МКУ "Жигулевскстройзаказчик" Николая Радайкина. Об этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По данным Хинштейна, Радайкина задержали с поличным при получении взятки. Предположительно, он вымогал "откат" 3 млн руб. у коммерческой организации за субподряд на ремонт городских сетей водоснабжения.

Следователи нашли у задержанного нашли крупные суммы наличных, происхождение которых он не смог объяснить.