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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить экс-главу управления капстроительства Тихонова

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В суд Ленинского района Самары направили уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" Евгения Тихонова. Его обвиняют по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Фото: Александра Белова

Как рассказали в прокуратуре Самарской области, по версии следствия, в ноябре — декабре 2023 г. директор учреждения организовал приемку и оплату медицинского оборудования, инвентаря и мебели для строящегося детского отделения Самарской психиатрической больницы. При этом контракт на поставку оборудования на момент подписания актов приемки и оплаты был расторгнут за нарушение сроков исполнения.

"На основании фиктивных документов из бюджета Самарской области на счета коммерческих организаций были перечислены денежные средства. В результате региональному бюджету причинен ущерб на сумму более 34 млн рублей", — сообщает прокуратура.

Сейчас здание не построено и ведутся дополнительные проектные работы. Прокуратура области держит на контроле исполнение контрактов, а дело в отношении руководителей коммерческих организаций о мошенничестве пока продолжают расследовать.

Напомним, Тихонов был главой УКС до 24 сентября 2024 года. Его сменил на посту Евгений Канчер. По данным источников, речь в обвинении идет про самарскую детскую неврологическую больницу. Это уже не первое обвинение Тихонова. Ранее в центре уголовного дела оказалось строительство футбольного манежа около стадиона "Самара Арена". По версии следствия, с июня по ноябрь 2023 г. чиновники подписали акты приемки работ, хотя работы были выполнены не все.

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