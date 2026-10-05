В Самаре будут судить экс-главу управления капстроительства Тихонова

В суд Ленинского района Самары направили уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ СО "Управление капитального строительства" Евгения Тихонова. Его обвиняют по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Как рассказали в прокуратуре Самарской области, по версии следствия, в ноябре — декабре 2023 г. директор учреждения организовал приемку и оплату медицинского оборудования, инвентаря и мебели для строящегося детского отделения Самарской психиатрической больницы. При этом контракт на поставку оборудования на момент подписания актов приемки и оплаты был расторгнут за нарушение сроков исполнения.
"На основании фиктивных документов из бюджета Самарской области на счета коммерческих организаций были перечислены денежные средства. В результате региональному бюджету причинен ущерб на сумму более 34 млн рублей", — сообщает прокуратура.
Сейчас здание не построено и ведутся дополнительные проектные работы. Прокуратура области держит на контроле исполнение контрактов, а дело в отношении руководителей коммерческих организаций о мошенничестве пока продолжают расследовать.
Напомним, Тихонов был главой УКС до 24 сентября 2024 года. Его сменил на посту Евгений Канчер. По данным источников, речь в обвинении идет про самарскую детскую неврологическую больницу. Это уже не первое обвинение Тихонова. Ранее в центре уголовного дела оказалось строительство футбольного манежа около стадиона "Самара Арена". По версии следствия, с июня по ноябрь 2023 г. чиновники подписали акты приемки работ, хотя работы были выполнены не все.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках