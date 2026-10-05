Главу Самарского Росздравнадзора Гомжину обвинили во взяточничестве

В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Анны Гомжиной. Ее обвиняют в получении взятки.
"По версии следствия, осенью 2026 года фигурантка получила 800 тысяч рублей в качестве взятки за искажение результатов проверки организации, оказывающей косметологические услуги", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.
Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Суд отправил подозреваемую под стражу на время расследования. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ФСБ России по Самарской области.
Территориальный орган Росздравнадзора по Самарской области Гомжина возглавила в сентябре 2024 года. До этого она работала в министерстве здравоохранения Самарской области.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках