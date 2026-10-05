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Преступления Происшествия

Главу Самарского Росздравнадзора Гомжину обвинили во взяточничестве

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Анны Гомжиной. Ее обвиняют в получении взятки.

Фото: Александра Белова

 "По версии следствия, осенью 2026 года фигурантка получила 800 тысяч рублей в качестве взятки за искажение результатов проверки организации, оказывающей косметологические услуги", — рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Уголовное дело возбудили по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

Суд отправил подозреваемую под стражу на время расследования. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ФСБ России по Самарской области.

Территориальный орган Росздравнадзора по Самарской области Гомжина возглавила в сентябре 2024 года. До этого она работала в министерстве здравоохранения Самарской области.

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