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Преступления Происшествия

Самарская полиция поймала серийных воришек из Уфы, промышлявших кражей электротоваров

КРАСНЫЙ ЯР. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении ранее судимых 19-летних жителей Уфы, задержанных полицейскими по подозрению в совершении серии краж из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Подозреваемые промышляли электротоварами, затем продавали их и тратили выручку на личные нужды.

С января по март 2026 г. парень и девушка тайно похищали товар с витрин и выносили его из торговых залов без оплаты. В дежурные части отделов полиции в Красноярском районе, Жигулевске и Самаре за указанный период поступило четыре однотипных заявления от представителей собственников торговых организаций по факту хищения материальных ценностей. Общий ущерб составил свыше 250 тыс. рублей.

Правоохранителям удалось вычислить подозреваемых. Они выехали в Башкортостан, задержали злоумышленников и доставили их в территориальный отдел полиции.

"Сожители, допрошенные в качестве подозреваемых в совершении на территории Самарской области четырех преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ, признали вину в совершении противоправных деяний и пояснили, что похищенные товары продавали, а вырученные средства тратили на личные нужды", — отмечается в сообщении.

Также выяснилось, что молодая пара причастна к кражам из сетевых магазинов в Челябинске, Сочи, Пензе, Санкт-Петербурге и Башкортостане.

В настоящее время молодой человек и девушка находятся под стражей, им вручены копии обвинительных заключений, уголовные дела объединены в одно производство и направлены в суд для принятия решения по существу.

Гид потребителя

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