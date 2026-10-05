Самарская полиция поймала серийных воришек из Уфы, промышлявших кражей электротоваров

В Самарской области в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении ранее судимых 19-летних жителей Уфы, задержанных полицейскими по подозрению в совершении серии краж из магазинов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Подозреваемые промышляли электротоварами, затем продавали их и тратили выручку на личные нужды.
С января по март 2026 г. парень и девушка тайно похищали товар с витрин и выносили его из торговых залов без оплаты. В дежурные части отделов полиции в Красноярском районе, Жигулевске и Самаре за указанный период поступило четыре однотипных заявления от представителей собственников торговых организаций по факту хищения материальных ценностей. Общий ущерб составил свыше 250 тыс. рублей.
Правоохранителям удалось вычислить подозреваемых. Они выехали в Башкортостан, задержали злоумышленников и доставили их в территориальный отдел полиции.
"Сожители, допрошенные в качестве подозреваемых в совершении на территории Самарской области четырех преступлений, предусмотренных ст. 158 УК РФ, признали вину в совершении противоправных деяний и пояснили, что похищенные товары продавали, а вырученные средства тратили на личные нужды", — отмечается в сообщении.
Также выяснилось, что молодая пара причастна к кражам из сетевых магазинов в Челябинске, Сочи, Пензе, Санкт-Петербурге и Башкортостане.
В настоящее время молодой человек и девушка находятся под стражей, им вручены копии обвинительных заключений, уголовные дела объединены в одно производство и направлены в суд для принятия решения по существу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках