На перекрестке улиц Авроры и Гагарина в Самаре частично ограничат движение

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 10:00 11 июля до 20:00 14 июля специалисты "РКС-Самара" проведут ремонтные работы на водоводе холодного водоснабжения диаметром 500 мм в районе перекрестка ул. Гагарина, 75 / ул. Авроры. В связи с этим на указанном участке будет частично скорректировано движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Фото: Александра Ламзина