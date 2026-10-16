В технопарке "Жигулевская долина" пройдет традиционный День инноватора

В четверг, 22 октября, в технопарке "Жигулевская долина" состоится традиционный День инноватора. Организаторами мероприятия выступают министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и технопарк "Жигулевская долина".

В программе — актуальная информация о доступных мерах государственной поддержки инновационных и технологических проектов. Свои инструменты представят Фонд содействия инновациям, АНО "Агентство по технологическому развитию", Фонд поддержки технологического предпринимательства, Центр поддержки инжиниринга и инноваций, Фонд "Сколково". Особый акцент в этом году планируется сделать на грантовой поддержке инновационных бизнес-проектов.

На площадке Дня инноватора также пройдут мастер-классы и индивидуальные консультации профильных специалистов технопарка и представителей региональных и федеральных институтов поддержки.

"Самарская область четвертый год подряд занимает третье место в России по уровню инновационной активности организаций. Мы заинтересованы в том, чтобы технологические предприниматели региона могли напрямую получать информацию о существующих инструментах поддержки и использовать их для развития своих проектов. День инноватора — это возможность в одном месте обсудить с институтами развития конкретные шаги по реализации инновационных идей", — отметил заместитель председателя правительства Самарской области — министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

Развитие технологического и инновационного бизнеса остается одним из приоритетных направлений развития Самарской области. Ядром этой системы является технопарк "Жигулевская долина", где выстроена бесшовная система поддержки на всех этапах: от идеи до получения опытного образца и вывода продукта на рынок. Вместе со статусом резидента компании получают возможность использовать все существующие инструменты.

Технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" выступает региональным оператором Фонда "Сколково" и региональным партнером АНО "Агентство по технологическому развитию". На площадке технопарка работает представитель Фонда содействия инноваций. Сотрудничество с Центром поддержки инжиниринга и инноваций, а также с Фондом поддержки технологического предпринимательства Самарской области позволяет доращивать проекты резидентов до требований крупных промышленных партнеров.

На днях "Жигулевская долина" вошла в топ-3 технопарков России с высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Результаты комплексной оценки были обнародованы в Омске на Международном форуме InRussia 2026 в рамках XII Национального рейтинга технопарков России.