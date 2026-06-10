Из-за проблем с напряжением в Самаре вышли из графика 10 поездов

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Куйбышевская железная дорога сообщила о сбое в движении поездов. Проблемы возникли из-за того, что в 7:41 10 июня на станции Кряж в Самаре пропало напряжение в контактной сети.

Фото: Александра Белова