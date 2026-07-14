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Общество

Самарцам предложили выбрать любимые туристические и молодежные проекты к участию в премии "Больше, чем путешествие"

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый житель нашей страны может предложить к участию во Всероссийской премии "Больше, чем путешествие" (реализуется по нацпроекту "Молодежь и дети") туристические и молодежные проекты, если они, по его мнению, достойны победы. Номинировать также можно людей или организации, которые развивают молодежный туризм в стране или вдохновляют своим примером на путешествия по России.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В этом сезоне порекомендовать участника можно не только через официальный сайт премии, но и в социальных сетях.

Всероссийская премия "Больше, чем путешествие" — первая в России награда, направленная на выявление, поощрение и продвижение проектов в сфере внутреннего туризма и воспитания молодежи через путешествия по России. Среди лауреатов — туроператоры, авторы экскурсионных маршрутов, туристические клубы, предприятия сервиса и туристические ресурсы, организаторы событий, владельцы туристических мест и культурных пространств, авторы медиаконтента, субъекты РФ и путешественники.

"Возможность рекомендовать участника создана для того, чтобы в премии могли участвовать не только те, кто заявил о себе, но и те, кого хотят рекомендовать люди на основе собственного опыта. Например, человек посетил музей, экспозиция которого заставила по-новой взглянуть на привычные вещи. Или побывал на молодежном событии, и оно оставило глубокое впечатление. Все это — потенциальные участники премии, которых может порекомендовать любой житель нашей страны. В этом сезоне мы сделали механизм еще удобнее: теперь предложить к участию любимые проекты можно и в социальных сетях. Для авторов рекомендаций это возможность ощутить свою причастность к значимому делу и повлиять на то, кто станет победителем премии в этом году", — рассказывает генеральный директор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Брыкова (Тетерина).

После подачи рекомендации команда премии "Больше, чем путешествие" свяжется с потенциальным кандидатом и проконсультирует по дальнейшим действиям для оформления заявки.

Порекомендовать участника можно любым из 3 способов:

1) Заполнить специальную форму "Предложить участника" на большечемпремия.рф  (кнопка расположена на главной странице сайта премии);
2) Оставить комментарий под специальным постом в канале премии (важно дать ссылку на сайт или соцсети потенциального номинанта);
3) Опубликовать пост на своей странице с отметкой рекомендуемого участника и хештегами #большечемпремия, #большечемрекомендация #достойнопремии

Человек, выдвигающий потенциального номинанта, должен будет указать в форме на сайте или в своем посте:

  • Название номинации, в которой он рекомендует участника;
  • Название проекта, организации или имя человека — потенциального участника;
  • Ссылку на источник, который подтверждает деятельность потенциального номинанта (сайт, соцсети);
  • Информацию, почему выдвигаемый человек, организация или проект достойны участия в премии.

Социальная рекомендация позволяет привести сильные проекты, которые хотят видеть в числе лауреатов сами пользователи туристических продуктов — молодежь.

Рекомендовать кандидата к участию можно в одной из 8 основных номинаций:

  • "Больше, чем тур" — проекты с туристической, образовательной и полезной для страны и общества компонентами, реализуемые профильными организациями;
  • "Больше, чем экскурсия" — экскурсовод или экскурсия, раскрывающие культурно-образовательный потенциал путешествий по регионам и формирующие чувство гордости за Родину;
  • "Больше, чем поход" — поход, деятельность организации или специалиста по походному туризму, направленная на изучение культурного и природного наследия России;
  • "Больше, чем сервис" — объекты инфраструктуры гостеприимства (отели, рестораны, коворкинги, сервисы для поиска билетов, путеводители и т. д.);
  • "Больше, чем место силы" — места и события, раскрывающие туристический потенциал страны через впечатления;
  •  "Больше, чем медиа" — блогеры и авторы проектов по созданию медиаконтента о туристическом потенциале страны и культуре патриотических путешествий;
  • "Больше, чем регион" — для региональных органов исполнительной власти в сфере молодежной политики и туризма, которые системно развивают молодежный туризм в регионе;
  • "Больше, чем путешественник" — вдохновляющие личные истории жителей России о том, как путешествие по стране изменило жизнь и отношение к Родине.

Заявочная кампания всероссийской премии "Больше, чем путешествие" от одноименной программы Росмолодежи началась в июне. Старт ей дали заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодежи Григорий Гуров на международном туристическом форуме "Путешествуй!".

Заявки принимаются до 15 июля в четырех категориях:

  • Люди — граждане РФ в возрасте от 18 лет, вдохновляющие своим примером, формирующие у молодежи ценности через путешествия и личную вовлеченность;
  • Организации — юридические лица, развивающие патриотические путешествия для молодежи и создающие системные решения;
  • Проекты — реализованные инициативы, продукты деятельности граждан, организаций или команд, раскрывающие потенциал путешествий как инструмента развития гражданской идентичности населения страны;
  • Субъекты РФ — региональные органы власти в сфере туризма и молодежной политики. 

Победители премии получат не только профессиональное признание на федеральном уровне, но и реальные возможности для развития и масштабирования своего проекта. Среди них информационная поддержка в СМИ и на ресурсах "Больше, чем путешествие", профильное обучение, интеграции в проекты программы в качестве спикеров и экспертов, консультационная и экспертная поддержка от профессионалов сферы, полезные подарки от партнеров премии. Более того, лауреаты станут частью закрытого Клуба победителей и получат сертификат на поездку по программе "Больше, чем путешествие". 

Информация об организаторах, полных правилах проведения премии, конкурсном отборе, порядке, сроках определения победителей и получения поощрительных призов размещена в положении и на официальном сайте. По всем вопросам, связанным с участием, можно обращаться по электронной почте premia.morethantrip@yandex.ru и по телефону службы поддержки: 8 800 444 80 63.

"Больше, чем путешествие" — программа Росмолодежи, благодаря которой свыше 320 тыс. молодых людей увидели уникальные места нашей страны, познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали социально значимый проект и нашли новых друзей.В поездки по стране отправляются призеры и победители всероссийских проектов: школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.Помимо традиционной туристической программы — знакомства с природными, культурными, историческими особенностями регионов, молодые люди посещают российские производства, образовательные организации и другие значимые объекты страны, у них есть возможность внести вклад в развитие городов, участвовать в волонтерской деятельности, стать соавторами путешествий. Разноплановый туризм предполагает и профессиональную самореализацию — участники поездок могут проявить себя и получить предложение о стажировке и трудоустройстве или применить полученные знания в родном регионе. Программа "Больше, чем путешествие" входит в экосистему Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

 

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