Цирк Демидовых: шоу, которое меняет представление о возможном

Зритель сегодня искушенный, его трудно удивить. Но цирк Демидовых — может! И не только своим экстремальным шоу, но и экологическими принципами, искренними личными историями артистов, дерзкой готовностью бросить вызов и побить рекорды Гиннеса. И конечно, своей безграничной головокружительной смелостью.

Это мировое шоу, увидеть которое смогут и самарцы, — как драгоценная, экзотическая пряность, его нужно вкусить самому. Невозможно передать его насыщенность и пленительное послевкусие, опираясь на привычные известные примеры. Но стоит лишь однажды отведать — и охватит жгучее неутолимое желание вернуться и вновь испытать эту неповторимую комбинацию чувств, которую редко где встретишь в таком сочетании и такой интенсивности.

ТРЦ Космопорт, ул. Дыбенко, 30. Билеты от 1000 рублей уже в продаже!

https://demidovshow.ru

Кажется чудом, что представление, которому бурно рукоплещут в зарубежных странах, засияет в Самаре. Эта феерическая магия сейчас покоряет Таиланд, а в ноябре ее ожидает Китай. Гастроли расписаны до 2037 года. Сохраняйте свои электронные билеты, по ним в других странах действует щедрая 50% скидка на шоу цирка Демидовых. Основатель цирка-шапито "Шоу Демидовых" Алексей Демидов — русский человек из маленького провинциального городка на Донбассе — может себе позволить такой подарок.

В цирк Алексей попал в 17 лет, и вот уже 29 лет подряд предан ему всей душой и отдает всего себя. "Счастлив, что работаю, живу, дышу этим творчеством, — делится он. — Получается, что цирковая индустрия сохранила мне жизнь. Многих моих одноклассников уже нет". По признанию основателя цирка, только последние три года он ощутил, что не зря пошел по выбранному пути. Вместе с тем цирковая индустрия по-прежнему балансирует на грани выживания.

Все реже зрители (и особенно молодежь) тянутся к живому искусству — концертам, театрам, циркам. Все больше люди попадают в плен "клипового мышления". Выдернуть из него, эмоционально встряхнуть, показать, что реальность экспрессивней любой виртуальности — вот задача, которую с честью выполняют артисты цирка.

Самому молодому артисту — 23 года, самому старшему 62. Здесь не все говорят на русском — в цирк принимают талантливых артистов не только из России, но и из дружественных стран. Некоторые, найдя на русской земле любовь и вступив в брак, учат наш язык, стремясь стать ближе России и большой русской семье. Основатель готов про каждого артиста много и с гордостью рассказывать: "Мы находим звездочки по всему миру, русские души. Возьмите, к примеру, нашего человека-ядро — он один из 20-ти в мире, кто способен выполнить этот трюк!".

Люди бесценны в этом цирке, ведь в цирке Демидовых отказались от участия животных. Решение принято давно и бесповоротно. Также как и от афиш с флаерами. Для Алексея Демидова сейчас принципиально сохранять первозданную красоту животного мира, беречь бескрайний русский лес и не загрязнять города, в которые приезжает его завораживающее шоу, а наполнять их невероятными незабываемыми эмоциями.

Пожалуй, первое, что охватывает зрителя, окунувшегося в атмосферу "Шоу Демидовых" — это сплав шока, страха, бурного восторга и полного изумления: "Неужели это возможно!". Ошеломляющие, захватывающие дух (а местами и прихватывающие сердце) номера невозможно ранжировать: выполнение каждого из них сопряжено с риском как минимум для здоровья артиста, а порой может стоить и жизни. Это очевидно, стоит лишь взглянуть.

Высочайшее искусство: когда человек-ядро, молниеносно проносится через арену (какая уж тут страховка!), канатоходцы парят без страховки на высоте семь с половиной метров (прибавьте сюда высоту стула, на котором сидит артист или рост того, на ком он стоит!), мотокаскадеры словно в вихре мчат внутри огромного металлического шара. К слову, обычно внутри такого шара на мотоциклах "танцуют" двое — но у Демидова сейчас каскадеров четверо и в планах добавить пятого!

"Выбранные нами жанры имеют свою печальную статистику летальных исходов, они чрезвычайно опасны", — не скрывает основатель шоу. И раскрывает свои карты: хотим побить рекорд Гиннеса — сделать шар семь с половиной метров в диаметре и запустить 15 мотокаскадеров! А еще в планах выстрелить из пушек людьми крест-накрест.

Цирк Демидовых в один город приезжает с периодичностью в полтора-два года. Наверняка только за это время успевают утихнуть бушующие эмоции, что зритель пережил на их представлении. Приходите увидеть невозможное своими глазами! Выбирайте места, покупайте билеты и готовьтесь замирать от страха, восторга и невероятных эмоций. "Шоу Демидовых" — в Самаре!

ТРЦ Космопорт, ул. Дыбенко, 30. Билеты от 1000 рублей уже в продаже!

https://demidovshow.ru