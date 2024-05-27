Суд признал торги по электросетям СПЗ недействительными

Арбитражный суд Воронежской области отказал организатору торгов по продаже электросетевого хозяйства ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ), который оспаривал решение регионального УФАС. Фактически арбитраж подтвердил недействительность торгов по продаже имущества.

Ранее в антимонопольный орган Воронежской области обратилось АО "Самарская сетевая компания" (ССК). Проверка выявила нарушения: имущество СПЗ — субъекта естественной монополии — продали компании, которая не имеет лицензии на соответствующую деятельность.

Антимонопольный орган выдал предписание об устранении нарушений. Как выяснилось при рассмотрении иска в самарском арбитраже, воронежское УФАС предписало организатору торгов - ООО "Агрокапитал" - провести новую процедуру. Стороны пока не понимают, как будет реализовываться предписание, поскольку законом это не регламентируется. Подробности решения антимонопольного органа не раскрываются.

Как заявил представитель Россетей на заседании в Самаре 27 мая, решение воронежского арбитража подтверждает признание торгов недействительными. Однако постановление еще не вступило в законную силу и обжалуется в апелляционной инстанции. В связи с этим рассмотрение дела в Самаре приостановили.

Интерес к электросетевому хозяйству СПЗ вызван тем, что покупатель приобретает большую абонентскую базу. Через оборудование "Самарского подшипникового завода" идет энергоснабжение значительной части жилой застройки Юнгородка и большого количества промышленных и торговых потребителей, в том числе МП "Трамвайно-троллейбусное управление", ООО "Электрощит ЭТМ", ИП Плотников Р.В. (Кировский рынок), аффилированное корпорации "РосРегион Развитие", и т.д.

Между тем приобретение имущества СПЗ обернулось для покупателя неприятными последствиями. Сразу же после торгов "Афина" заключила договор аренды электросетевого хозяйства с ООО "Региональные электрические сети". При рассмотрении дела покупатель представил в самарский арбитраж документы по аренде с признаками фальсификации. По этому факту в марте было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем).