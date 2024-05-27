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Энергетика ТЭК

Суд признал торги по электросетям СПЗ недействительными

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Арбитражный суд Воронежской области отказал организатору торгов по продаже электросетевого хозяйства ОАО "Самарский подшипниковый завод" (СПЗ), который оспаривал решение регионального УФАС. Фактически арбитраж подтвердил недействительность торгов по продаже имущества.

Ранее в антимонопольный орган Воронежской области обратилось АО "Самарская сетевая компания" (ССК). Проверка выявила нарушения: имущество СПЗ — субъекта естественной монополии — продали компании, которая не имеет лицензии на соответствующую деятельность.

Напомним, что лот в составе 280 позиций за 117,7 млн руб. достался оренбургскому ООО "Афина". Соперники по торгам — "Россети" и ССК — оспорили результат торгов и заблокировали продажу обеспечительными мерами — запретом на сделку. В требованиях компаний сейчас разбирается Арбитражный суд Самарской области.

Антимонопольный орган выдал предписание об устранении нарушений. Как выяснилось при рассмотрении иска в самарском арбитраже, воронежское УФАС предписало организатору торгов - ООО "Агрокапитал" - провести новую процедуру. Стороны пока не понимают, как будет реализовываться предписание, поскольку законом это не регламентируется. Подробности решения антимонопольного органа не раскрываются.

Как заявил представитель Россетей на заседании в Самаре 27 мая, решение воронежского арбитража подтверждает признание торгов недействительными. Однако постановление еще не вступило в законную силу и обжалуется в апелляционной инстанции. В связи с этим рассмотрение дела в Самаре приостановили.

Интерес к электросетевому хозяйству СПЗ вызван тем, что покупатель приобретает большую абонентскую базу. Через оборудование "Самарского подшипникового завода" идет энергоснабжение значительной части жилой застройки Юнгородка и большого количества промышленных и торговых потребителей, в том числе МП "Трамвайно-троллейбусное управление", ООО "Электрощит ЭТМ", ИП Плотников Р.В. (Кировский рынок), аффилированное корпорации "РосРегион Развитие", и т.д.

Между тем приобретение имущества СПЗ обернулось для покупателя неприятными последствиями. Сразу же после торгов "Афина" заключила договор аренды электросетевого хозяйства с ООО "Региональные электрические сети". При рассмотрении дела покупатель представил в самарский арбитраж документы по аренде с признаками фальсификации. По этому факту в марте было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его представителем). 

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Последние комментарии

михаил вдовин 19 января 2015 03:56 ВоТГК: Тепловой тариф "ПТС" - средний для ПФО

А все же аудит надо провести.

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Ну почему журналисты ВСЕГДА... повторюсь ВСЕГДА когда пишут об электростанциях вместо фотографий фотоэлектрических станций (которые производят электроэнергию от энергии Солнца) тулят фотографии тепловых (которые нагревают теплоноситель)

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