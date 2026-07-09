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Общество

В Самаре презентуют книгу "Сердце воина. Непридуманная история одной семьи"

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 10 июля, в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги "Сердце воина. Непридуманная история одной семьи" — социально значимого издания, посвященного теме семьи, поддержки и преодоления жизненных испытаний.

Фото - АНО "Сердце воина"

Книга рассказывает историю обычной семьи, чья жизнь меняется после того, как отец отправляется выполнять воинский долг. Через судьбы матери, сына, дочери и самого отца авторы показывают, как каждый член семьи переживает разлуку, тревогу и ожидание, сохраняя любовь, взаимную поддержку и веру.

Книга адресована широкому кругу читателей и поднимает важные темы сохранения семейных ценностей, психологической устойчивости, поддержки семей защитников Отечества и роли близких людей в преодолении жизненных испытаний.

Авторами является команда АНО "Сердце воина" — психолог Любовь Ангелова и руководитель центра Сергей Сибилев. Издание книги осуществлено при поддержке Алексея Островского.

В рамках мероприятия запланированы:

  • торжественная презентация книги;
  • выступления авторов проекта;
  • отзывы первых читателей;
  • церемония передачи памятных экземпляров книги библиотекам;
  • чтение избранных фрагментов произведения;
  • общение с авторами и ответы на вопросы;
  • фотосессия и экскурсия по библиотеке.

Почетными гостями станут представители общественных организаций, ветеранского сообщества, учреждений культуры и др.

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