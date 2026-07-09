В Самаре презентуют книгу "Сердце воина. Непридуманная история одной семьи"

В пятницу, 10 июля, в 14:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится презентация книги "Сердце воина. Непридуманная история одной семьи" — социально значимого издания, посвященного теме семьи, поддержки и преодоления жизненных испытаний.
Книга рассказывает историю обычной семьи, чья жизнь меняется после того, как отец отправляется выполнять воинский долг. Через судьбы матери, сына, дочери и самого отца авторы показывают, как каждый член семьи переживает разлуку, тревогу и ожидание, сохраняя любовь, взаимную поддержку и веру.
Книга адресована широкому кругу читателей и поднимает важные темы сохранения семейных ценностей, психологической устойчивости, поддержки семей защитников Отечества и роли близких людей в преодолении жизненных испытаний.
Авторами является команда АНО "Сердце воина" — психолог Любовь Ангелова и руководитель центра Сергей Сибилев. Издание книги осуществлено при поддержке Алексея Островского.
В рамках мероприятия запланированы:
- торжественная презентация книги;
- выступления авторов проекта;
- отзывы первых читателей;
- церемония передачи памятных экземпляров книги библиотекам;
- чтение избранных фрагментов произведения;
- общение с авторами и ответы на вопросы;
- фотосессия и экскурсия по библиотеке.
Почетными гостями станут представители общественных организаций, ветеранского сообщества, учреждений культуры и др.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!