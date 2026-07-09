Сохранить ребенка в семье: в Самарской области прошла стратегическая сессия спецпроекта "Вызов"

В День семьи, любви и верности в Самарской области состоялась стратегическая сессия по семьесбережению и профилактике социального сиротства "Семья на первом месте". В этот раз в Северо‑Восточном округе к работе подключились межведомственные команды города Похвистнево, Похвистневского, Исаклинского, Камышлинского и Клявлинского муниципальных районов.

Мероприятие состоялось в рамках проекта "Вызов", инициированного Марией Львовой-Беловой, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.

Цель стратегических сессий в этом году — проанализировать результаты работы муниципальных образований в рамках спецпроекта "Вызов", который реализуется с ноября 2024 г., выделить эффективные практики в сфере семьесбережения, определить приоритетные направления, чтобы максимально надежно сохранять ребенка в семье. Кроме того, предстоит разработать план по преобразованию инфраструктуры и методической базы сферы семьи и детства в муниципалитетах: от локальных служб до системы обучения и сопровождения специалистов.

"Ценно, что в процесс включается весь межведомственный контур — это и есть залог по-настоящему системной работы. Особенно важна адресная отработка реальных семейных ситуаций: именно в них раскрываются и трудности, и скрытые ресурсы семьи, и те точки опоры, на которые можно опереться, чтобы помочь. Рада, что на площадке присутствуют главы и заместители глав — такое прямое вовлечение руководства муниципалитетов задает нужный уровень ответственности и скорости решений", — подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева.

По итогам окружных сессий будет разработан алгоритм действий, который будет применяться в регионе для поддержки самых разных категорий семей — от тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, до тех, кому нужна точечная профилактическая помощь.

Модератором стратегической сессии выступила председатель Регионального отделения ВОРДИ Самарской области, региональный куратор спецпроекта "Вызов" Екатерина Сеницкая. Обращаясь к командам, она отметила: "Спецпроект "Вызов" реализуется в регионе уже более полутора лет, и за это время мы развернули действительно активную работу. Накоплен огромный практический опыт, но останавливаться нельзя. Наша задача сейчас — четко видеть остающиеся барьеры, которые мешают семьям вовремя получать помощь, и оперативно их устранять. Важно, чтобы все наши успешные наработки окончательно стали частью повседневной жизни Самарской области и приносили реальную, ощутимую пользу людям".

Следующая стратегическая сессия состоится в Нефтегорске.

Напомним, что помощь семьям с детьми — одна из ключевых задач национального проекта "Семья", инициированного президентом Владимиром Путиным.