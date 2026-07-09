Сохранить ребенка в семье: в Самарской области прошла стратегическая сессия спецпроекта "Вызов"

В День семьи, любви и верности в Самарской области состоялась стратегическая сессия по семьесбережению и профилактике социального сиротства "Семья на первом месте". В этот раз в Северо‑Восточном округе к работе подключились межведомственные команды города Похвистнево, Похвистневского, Исаклинского, Камышлинского и Клявлинского муниципальных районов.
Мероприятие состоялось в рамках проекта "Вызов", инициированного Марией Львовой-Беловой, уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка.
Цель стратегических сессий в этом году — проанализировать результаты работы муниципальных образований в рамках спецпроекта "Вызов", который реализуется с ноября 2024 г., выделить эффективные практики в сфере семьесбережения, определить приоритетные направления, чтобы максимально надежно сохранять ребенка в семье. Кроме того, предстоит разработать план по преобразованию инфраструктуры и методической базы сферы семьи и детства в муниципалитетах: от локальных служб до системы обучения и сопровождения специалистов.
"Ценно, что в процесс включается весь межведомственный контур — это и есть залог по-настоящему системной работы. Особенно важна адресная отработка реальных семейных ситуаций: именно в них раскрываются и трудности, и скрытые ресурсы семьи, и те точки опоры, на которые можно опереться, чтобы помочь. Рада, что на площадке присутствуют главы и заместители глав — такое прямое вовлечение руководства муниципалитетов задает нужный уровень ответственности и скорости решений", — подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка в Самарской области Юлия Николаева.
По итогам окружных сессий будет разработан алгоритм действий, который будет применяться в регионе для поддержки самых разных категорий семей — от тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, до тех, кому нужна точечная профилактическая помощь.
Модератором стратегической сессии выступила председатель Регионального отделения ВОРДИ Самарской области, региональный куратор спецпроекта "Вызов" Екатерина Сеницкая. Обращаясь к командам, она отметила: "Спецпроект "Вызов" реализуется в регионе уже более полутора лет, и за это время мы развернули действительно активную работу. Накоплен огромный практический опыт, но останавливаться нельзя. Наша задача сейчас — четко видеть остающиеся барьеры, которые мешают семьям вовремя получать помощь, и оперативно их устранять. Важно, чтобы все наши успешные наработки окончательно стали частью повседневной жизни Самарской области и приносили реальную, ощутимую пользу людям".
Следующая стратегическая сессия состоится в Нефтегорске.
Напомним, что помощь семьям с детьми — одна из ключевых задач национального проекта "Семья", инициированного президентом Владимиром Путиным.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!