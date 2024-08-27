Правоохранители возбудили уголовное дело по факту фальсификации отчетности Газбанка

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) опубликовала новый отчет о ходе конкурсного производства АО Коммерческий банк "Газбанк". В нем говорится о возбуждении нового уголовного дела.

"15 марта 2023 г. агентство направило в правоохранительные органы заявление по факту фальсификации отчетности банка. По результатам проведенной проверки 19 апреля 2024 г. возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172.1 УК РФ. Предварительное следствие по уголовному делу не завершено", — говорится в отчете.

Напомним, ЦБ РФ лишил Газбанк лицензии в 2018 году. Причиной стали многочисленные нарушения требований закона о противодействии отмыванию доходов, полученных нелегальным путем, а также иных федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

За эти годы трех бывших топ-менеджеров Газбанка осудили за злоупотребления полномочиями и мошенничество. Только один из них получил реальный срок.

Сейчас продолжается процедура банкротства кредитного учреждения. Конкурсным управляющим является АСВ. Согласно отчету, удовлетворены требования 73,36% кредиторов, выплачено 14,5 млрд из 19,7 млрд руб. долга. Расходование на проведение конкурсного производства составили 1,6 млрд рублей.

АСВ продолжает добиваться привлечения бывших топ-менеджеров Газбанка к субсидиарной ответственности на сумму 11,77 млрд руб.