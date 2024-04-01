Кассация отменила решение о взыскании убытков на 1 млрд руб. с бывших топ-менеджеров Газбанка

Арбитражный суд Поволжского округа отменил и отправил на новое рассмотрение решение судов нижестоящих инстанций в части взыскания убытков с советников председателя правления лишенного лицензии и находящегося в процессе банкротства АО КБ "Газбанк" Виктора Левина (5,2 млн) и Сергея Облова (1,06 млрд руб.). При этом в части отказа в привлечении к субсидиарной ответственности на 11,77 млрд руб. бывших руководителей кредитной организации решение оставлено в силе. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел (КАД ВАС).

Напомним, АО АКБ "Газбанк" было признано банкротом в сентябре 2018 года. Общий размер задолженности банка перед кредиторами составляет 20,17 млрд руб., из которых 14,17 млрд (70,22%) уже погашено.

В рамках банкротства банка его конкурсный управляющий Агентство по страхованию вкладов (АСВ) пыталось привлечь к субсидиарной ответственности на 11,77 млрд руб. солидарно бывших руководителей АО АКБ "Газбанк" (среди них председатели и члены правления банка, занимавшие эти должности в разное время, главный бухгалтер, а также два советника председателя правления): Анатолия Афанасьева, Юрия Макушина, Евгения Бобровского, Александра Гриднева, Сергия Облова, Владимира Сёмина, Максима Сойфера, Михаила Липовецкого, Артема Маслова, Игоря Свиридова, Владимира Аверина, Михаила Сорокина, Лилию Власову и Виктора Левина.

Также АСВ просило взыскать причиненные банку убытки по различным сделкам и договорам. Всего в заявлении агентства речь шла о 19 эпизодах, по каждому из которых оно хотело привлечь конкретных представителей топ-менеджмента банка.

Однако суд удовлетворил требования конкурсного управляющего банка лишь частично. В привлечении к субсидиарной ответственности топ-менеджеров банка было отказано, а убытки были взысканы лишь с бывшего и. о. предправления Артема Маслова — 539,7 млн руб., а также советников председателя правления Виктора Левина (5,2 млн) и Сергея Облова (1,06 млрд руб.).

Все трое вместе с АСВ и пытались обжаловать это решение. Однако суд апелляционной инстанции посчитал его обоснованным, а вот кассация все же отменила, но только в части, касавшейся Левина и Облова.