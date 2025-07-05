Страшная авария в Кинельском районе унесла жизнь двух человек

В субботу, 5 июля, в Кинельском районе в автокатастрофе разбились два человека, еще один пострадал, передает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС

В 04:04 на 30 км трассы Кинель-Богатое автомобиль BMW на всей скорости врезался в препятствие. Два человека погибли, один пострадал.

На месте ДТП работали пожарные-спасатели. Они проводили аварийно-спасательные работы: деблокировали погибших, собирали информацию, отключили АКБ. д

Также на месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции и медики.