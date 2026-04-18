Предприятия Новокуйбышевска и Сызрани подверглись атаке беспилотников

В Самарской области в субботу, 18 апреля, продолжается атака вражескими БПЛА
"Зафиксированы прилеты по промышленным предприятиям Новокуйбышевска и Сызрани. По предварительным данным — пострадавших нет. Работают экстренные службы. Развернуты оперативные штабы", — сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Режим угрозы сохраняется. Просьба соблюдать меры безопасности", — говорится в сообщении.
Напомним, утром из-за падения обломков БПЛА роддом в Новокуйбышевске получил повреждения.
