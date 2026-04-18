Из-за падения БПЛА в Новокуйбышевске повреждено здание роддома

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 18 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 18 апреля, с раннего утра Самарская область подверглась нападению вражескими БПЛА.

Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, в Новокуйбышевске зафиксировано падение беспилотника в непосредственной близости от родильного дома. В здании выбиты стекла.

"Пострадавших нет. Все дети, пациентки переведены в соседние медучреждения. На месте развернут оперативный штаб", — написал губернатор в своем канале в Мах. 

В регионе действует режим "Ковер". Закрыто воздушное пространство на всех высотах. Соответствующее сообщение Росавиации опубликовано в 4:29. 

По словам жителей Новокуйбышевска, было слышно более десятка взрывов. Над городом в промзоне виден черный дым. Официальных комментариев по пожару не поступало. 

Напомним, в случае обнаружения БПЛА или их элементов, обратитесь по телефону 112. Фото- и видеофиксация БПЛА, последствий их применения запрещены. 

 

 

Последние комментарии

Ольга Лукьянова 09 апреля 2026 11:24 В Тольятти будут судить директора УК по делу о хищении 451 млн рублей

Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут

Юрий Пестриков 27 марта 2026 17:09 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...

Юрий Пестриков 27 марта 2026 16:26 Пациентка районной больницы оштрафована за оскорбление медсестры

... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:42 Самарца будут судить за убийство соседа и покушение на сожительницу

Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц

Фаина Бижитуева 24 ноября 2025 13:14 В Тольятти двух женщин будут судить за убийство соседки

Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

