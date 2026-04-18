Из-за падения БПЛА в Новокуйбышевске повреждено здание роддома

В субботу, 18 апреля, с раннего утра Самарская область подверглась нападению вражескими БПЛА.
Как сообщил губернатор Вячеслав Федорищев, в Новокуйбышевске зафиксировано падение беспилотника в непосредственной близости от родильного дома. В здании выбиты стекла.
"Пострадавших нет. Все дети, пациентки переведены в соседние медучреждения. На месте развернут оперативный штаб", — написал губернатор в своем канале в Мах.
В регионе действует режим "Ковер". Закрыто воздушное пространство на всех высотах. Соответствующее сообщение Росавиации опубликовано в 4:29.
По словам жителей Новокуйбышевска, было слышно более десятка взрывов. Над городом в промзоне виден черный дым. Официальных комментариев по пожару не поступало.
Напомним, в случае обнаружения БПЛА или их элементов, обратитесь по телефону 112. Фото- и видеофиксация БПЛА, последствий их применения запрещены.
