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Суды Происшествия

В Самаре апелляция оставила в силе тюремный срок для сына замминистра МВД

САМАРА. 15 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд в пятницу, 15 ноября, вынес решение по апелляционной жалобе по делу сына замминистра МВД Дениса Зубова, бизнесмена Василия Ермакова и президента мини-футбольного клуба "Динамо-Самара" Игоря Карпова.

Фото: Ксения Штефан

Как сообщает корреспондент "Волга Ньюс", несмотря на то, что процесс был закрытым по соображениям наличия в деле некой гостайны, оглашение решения проходило в открытом режиме. Суд учел помощь подсудимых участникам СВО, а также при проведении археологических раскопок, но сроки назначенные первой инстанции оставил в силе. Суд также постановил, что подарочная книга и коньяк, которые подсудимые передавали сотруднику ФСБ, не подлежат конфискации. Их решено оставить сотруднику.

Напомним, 11 февраля 2022 г. Зубова, Ермакова и Карпова задержали в самарском ТЦ "Вива Лэнд", обвинив их в даче взятки 18 млн руб. сотруднику ФСБ. По версии следствия, силовику предложили "крышевать" нефтебазу ООО "Межотраслевое объединение ТНП", расположенную в с. Богатое. Предположительно, за общее покровительство обещали разовую выплату 18 млн руб. и далее по 5 млн руб. ежемесячно.

Судебное следствие по делу проходило в закрытом режиме. В итоге Ермакова приговорили к восьми годам со штрафом в 36 млн руб., Зубова - к семи годам со штрафом в 18 млн, Карпова - к семи годам без штрафа. Отбывать наказание им всем предстоит в колонии строгого режима. Жалобы на приговор подавали и представители прокуратуры, и адвокаты.

Карпов и Ермаков ранее уже становились фигурантами других криминальных эпизодов. Так, в биографии Карпова есть судимость за незаконное предпринимательство, полученная в 2016 году. Он вывозил нефть с месторождения под видом технической воды и сдавал ее на базу "ТНП". Материалы того дела собирали сотрудники ФСБ. Ермаков как руководитель "ТНП" представлял компанию в громком деле о взятках сотрудникам ФСБ. В 2018 г. три полковника-чекиста - Сергей Гудованый, Павел Чермашенцев и Александр Переточкин - получили крупные сроки за 118 млн руб., которые им передавали посредники за крышевание компании.

Примечательно, что, несмотря на многолетние уголовные разбирательства вокруг "ТНП", нефтебаза продолжает работать и даже расширяется.

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