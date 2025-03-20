Среди 175 освобожденных из плена ВСУ есть самарские бойцы

В среду, 19 марта, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих.Среди освобожденных есть и самарские бойцы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина.

Как уточнили в минобороны РФ, взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также, в качестве жеста доброй воли, — 22 тяжелораненых украинских военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.

"Искренне рады их возвращению домой! Спасибо всем — минобороны России, спецслужбам, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации — за организацию работы по обмену военнопленными. Они получают психологическую и медицинскую помощь, на связи со своими семьями, звонят родным. Ждем ребят дома", — сообщила омбудсмен Самарской области.