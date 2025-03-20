Среди 175 освобожденных из плена ВСУ есть самарские бойцы

В среду, 19 марта, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих.Среди освобожденных есть и самарские бойцы. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Самарской области Елена Лапушкина.
Как уточнили в минобороны РФ, взамен переданы 175 военнопленных ВСУ, а также, в качестве жеста доброй воли, — 22 тяжелораненых украинских военнопленных, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками.
"Искренне рады их возвращению домой! Спасибо всем — минобороны России, спецслужбам, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации — за организацию работы по обмену военнопленными. Они получают психологическую и медицинскую помощь, на связи со своими семьями, звонят родным. Ждем ребят дома", — сообщила омбудсмен Самарской области.
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Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????