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Футбол Спорт

Новым главным тренером "Акрона" стал Срджан Благоевич

ТОЛЬЯТТИ. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сербский специалист Срджан Благоевич подписал четырехлетний контракт с ФК "Акрон", сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Фото: ФК Акрон

Срджан Благоевич начинал свою тренерскую карьеру в сербских клубах: больше двух лет он проработал в "Инджии", которая по итогам сезона 2018/19 спустя долгое время во второй раз в своей истории вышла в Суперлигу Сербии. Затем Благоевич открыл международную главу в своей карьере, отправившись в Казахстан: в сезонах 2020 и 2021 53-летний тренер возглавлял "Каспий", а в следующем розыгрыше премьер-лиги заложил фундамент для единственного чемпионства "Астаны" (сезон 2022) за последние шесть лет.

В сезоне 2022/23 он присоединился к венгерскому "Дебрецену", с которым Срджан завершил чемпионат с бронзовыми медалями. В 2024 году Благоевич был признан лучшим иностранным тренером, работающим в Венгрии. Последние полтора года с перерывом Срджан руководил сербским "Партизаном", который в сезонах 2024/25 и 2025/26 он приводил к серебряным и бронзовым наградам соответственно.

"Ключевым моментом при выборе нового тренера была его способность и приверженность к построению инициативного футбола. Срджан зарекомендовал себя специалистом, умеющим хорошо использовать сильные стороны своей команды и развивать футболистов. Команда начинает новый этап своего развития и, надеюсь, обретет стабильность благодаря приглашению Благоевича", — заявил владелец ФК "Акрон" Павел Морозов.

Полный состав помощников Срджана Благоевича будет представлен в ближайшее время.

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