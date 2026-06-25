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Футбол Спорт

"Крылья Советов" переподписали Бобра и Шитова

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" продлили соглашения до лета 2029 года с полузащитником Иваном Бобром и нападающим Владиславом Шитовым, сообщает клуб.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Минувший сезон оба футболиста провели в аренде. Иван Бобер выступал за "Нефтехимик", Владислав Шитов — за "Торпедо".

За основную команду "Крыльев Советов" Шитов провёл 94 матча, забил 8 мячей и отдал 9 результативных передач. На счету Бобра — 6 матчей за основную команду, 26 игр за "Крылья Советов-2", в которых он отметился 7 голами и 5 передачами, а также 38 матчей за молодёжную команду, где забил 12 мячей и отдал 6 голевых передач.

"Иван Бобер и Владислав Шитов — перспективные футболисты, на которых мы рассчитываем. Клуб видит в них потенциал для роста, и это мнение разделяет тренерский штаб. Прошлый сезон они провели в аренде, где получили важную игровую практику, а сейчас вернулись в "Крылья". На предсезонных сборах ребята доказывают свое право на место в основе в условиях здоровой конкуренции. Клуб готов предоставить им все условия для роста, и теперь игрокам важно приложить максимум усилий, чтобы полностью реализовать свой шанс. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать их на этом пути", — отметил  генеральный директор "Крыльев Советов" Тархан Джабраилов.

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