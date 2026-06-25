Роман Евгеньев покидает "Крылья Советов"

"Крылья Советов" и защитник Роман Евгеньев досрочно расторгли контракт, сообщает клуб. Договор, действовавший до 30 июня 2027 года, прекращен по соглашению сторон.

Футболист выступал за "Крылья Советов" с 2022 г., провел за клуб 101 матч, забил два гола и отдал три результативные передачи.

"Комплектуя команду на предстоящий сезон, мы точечно укрепляем состав и расстаемся с теми игроками, с которыми нам дальше не по пути. Это вопрос как спортивный, так и эффективной экономики клуба. С учетом позиции тренерского штаба мы приняли решение прекратить сотрудничество с Романом Евгеньевым", - комментирует генеральный директор "Крыльев Советов" Тархан Джабраилов.

По его словам, контракт был расторгнут без каких-либо дополнительных финансовых обязательств со стороны клуба.