Ночью над Самарской областью сбиты вражеские БПЛА

Самарскую область атаковали украинские БПЛА в ночь на четверг, 20 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 19 августа до 8.00 мск 20 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении ведомства.
Беспилотная опасность в регионе была объявлена в 1:45, отбой - 7:55.
Последние комментарии
Позор фирме Биотон
Пусть правоохранительные органы накажут виновного!
Ужас!!!!! Что твориться !!!! Надеемся , что наше государство встанет на защиту детей и накажет за такое поведение!!!
Надеюсь Бастрыкин разберётся с этим безобразником!
Не могу попасть на прием к руководителю СК Самарской области и его заму Воеводину с декабря прошлого года. Записана, но у них нет времени меня принять. К Бастрыкину также записана на прием, но там сразу сказали ожидание от полугода и более.