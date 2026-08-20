Ночью над Самарской областью сбиты вражеские БПЛА

Самарскую область атаковали украинские БПЛА в ночь на четверг, 20 августа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 19 августа до 8.00 мск 20 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении ведомства.

Беспилотная опасность в регионе была объявлена в 1:45, отбой - 7:55.