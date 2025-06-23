СМИ: Стал известен главный кандидат на пост гендиректора "Крыльев Советов"

Главным кандидатом на пост генерального директора "Крыльев Советов" является член совета директоров клуба, замминистра финансов Самарской области, глава благотворительного фонда "Служение людям" Тархан Джабраилов, сообщает Sport24.

37-летний Джабраилов вошел в совет директоров "Крыльев Советов" в январе 2025 года.

Напомним, ранее гендиректор "Крыльев" Роберт Тер-Абрамян и его заместитель Сергей Пименов заявили о своем уходе из клуба. "К сожалению, наши взгляды с руководством клуба разошлись, но важно в этом вовремя признаться и дать возможность реализовывать идеи совета директоров и председателя правления", — написал Тер-Абрамян в своем Telegram-канале.