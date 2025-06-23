Генеральный директор ПФК "Крылья Советов" и его заместитель покидают свои посты

Генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Роберт Тер-Абрамян и его заместитель Руслан Пименов в июле покинут свои посты. Об этом Тер-Абрамян сообщил в своем Telegram-канале.
"Об этой новости я решил сказать сам и заранее, чтобы не было слухов и догадок, а главное, чтобы работа в клубе не останавливалась, - написал гендиректор "Крыльев". - К сожалению, наши взгляды с руководством клуба разошлись, но важно в этом вовремя признаться и дать возможность реализовывать идеи совета директоров и председателя правления. Со своей стороны, приложу все усилия для плавного перехода и бесперебойной работы всего клуба, чтобы запуск сезона произошел незаметно и максимально эффективно".
Роберт Тер-Абрамян поблагодарил всех сотрудников клуба и команду. Он отметил, что сейчас активно формируется коллектив на следующий сезон и у команды достойный наставник с опытной командой тренеров, которой он желает успеха и побед.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.