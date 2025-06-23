Генеральный директор ПФК "Крылья Советов" и его заместитель покидают свои посты

Генеральный директор ПФК "Крылья Советов" Роберт Тер-Абрамян и его заместитель Руслан Пименов в июле покинут свои посты. Об этом Тер-Абрамян сообщил в своем Telegram-канале.

"Об этой новости я решил сказать сам и заранее, чтобы не было слухов и догадок, а главное, чтобы работа в клубе не останавливалась, - написал гендиректор "Крыльев". - К сожалению, наши взгляды с руководством клуба разошлись, но важно в этом вовремя признаться и дать возможность реализовывать идеи совета директоров и председателя правления. Со своей стороны, приложу все усилия для плавного перехода и бесперебойной работы всего клуба, чтобы запуск сезона произошел незаметно и максимально эффективно".

Роберт Тер-Абрамян поблагодарил всех сотрудников клуба и команду. Он отметил, что сейчас активно формируется коллектив на следующий сезон и у команды достойный наставник с опытной командой тренеров, которой он желает успеха и побед.